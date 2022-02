„Som fyzicky i mentálne vyčerpaná.“ Vlhová uviedla pravý dôvod predčasného odchodu z olympiády

Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová síce na ZOH 2022 v čínskom Pekingu ešte plánovala ďalšie štarty, na ďalšie disciplíny však už nenastúpi.

Ako sme vás informovali dnešné ráno, olympijská šampiónka zo stredajšieho slalomu totiž mala trpieť pretrvávajúcim bolestiam zapálenej členkovej šľachy ľavej nohy. Informáciu priniesol oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

Vlhovej kouč tiež doplnil, že zápal členkovej šľachy trápi jeho zverenku už od novembra. V čínskom Jen-čchingu sa jej stal po víťaznom slalome zhoršil a keď skúsila deň po slalome trénovať, bolesť bola príliš silná. Preto sa úspešná športovkyňa a jej tím v nedeľu ráno definitívne rozhodli, že na olympijských tratiach už jazdiť nebude.

Končí pre fyzické a psychické vyčerpanie

Ako však informuje RTVS, toto nakoniec nie je pravý dôvod predčasného ukonečnia olympíjskej šnúry. Vlhová končí pre fyzické i mentálne vyčerpanie, informuje denník HN.

„Celý život som chcela získať olympijské zlato v slalome, mentálne aj fyzicky ma to vyčerpalo. Som prázdna, všetko som dala do toho slalomu. Cítim, že by som v kombinácii nebola stopercentná, mohla by som sa zraniť,“ povedala štátnej televízii.

„Po olympiáde má ešte čaká dosť pretekov a mám šancu vyhrať veľký glóbus. Rozhodnutie neštartovať v kombinácii som spravila po konzultácii s Maurom a všetci v tíme ma podporili. Chcem ísť domov, urobiť si reset a byť na 120 percent pripravená na boj o veľký glóbus,“ dodala (cituje denník HN).