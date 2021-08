V slnečnej Kalifornii došlo včera k pomerne ojedinelému útoku mačkovitej šelmy na človeka. Išlo o pumu americkú (prezývanú aj horský lev), ktorá si zrejme chcela pochutnať na 5-ročnom chlapcovi. Jeho matka sa však zachovala ako hrdinka, informuje The Guardian.

30 kilogramov vážiaca šelma zaútočila na malého chlapca pred vlastným domom, kde sa hral. Puma ho následne ťahala približne 40 metrov, kým si to všimla chlapcova matka. Tá zachovala duchaprítomnosť a synovi okamžite bežala na pomoc. “Skutočným hrdinom tohto príbehu je matka, ktorá zachránila život svojho syna,” prezradila miestny hovorca Patrick Foy.

Puma musela byť zaskočená

Pumu začala udierať holými rukami a kopať do nej, na čo zmätené zviera reagovalo ústupom. Takýto veľký odpor zrejme nečakalo. Chlapec utrpel viaceré zranenia hlavy a hrudníka, no do nemocnice bol odvezený v stabilizovanom stave a mimo ohrozenia života.

V nemocnici okamžite zavolali strážcov prírody, ktorí mali za úlohu nájsť a zabiť nebezpečnú pumu, keďže bol veľký predpoklad, že by svoje agresívne správanie mohla v budúcnosti zopakovať. Zviera, ktoré príde do obývaných oblastí a zaútočí na človeka totiž stráca všetky zábrany.

Onedlho na to pumu našli. Schovávala sa v kríkoch neďaleko miesta incidentu. Poľovníci neváhali a okamžite ju zastrelili. Neskoršie rozbory DNA ukázali, že skutočne išlo o problémové zviera. Puma americká je jednou z najbežnejších mačkovitých šeliem na východnom pobreží USA. Môže dorastať do dĺžky dvoch metrov a vážiť až 100 kilogramov. Ide o menej ohrozený druh šelmy.