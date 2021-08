Na nórskych hraniciach pribudla varovná tabuľa. Ľudia nesmú močiť smerom k Rusku, hrozí im pokuta

Pri rieke Jakobselva, ktorá tvorí hranicu medzi Nórskom a Ruskom, pribudla na nórskej strane tabuľa, ktorá upozorňuje turistov, že je zakázané močiť smerom k Rusku. V prípade porušenia tohto zákazu hrozí vysoká pokuta, informovala vo štvrtok agentúra AFP.

Na brehu tejto hraničnej rieky – po rusky nazývanej Vorjema – sa nachádza tabuľa s anglickým nápisom “No Peeing Towards Russia” (Smerom k Rusku nemočiť). Umiestnená je priamo vedľa ďalšej tabule, ktorá informuje, že oblasť je monitorovaná kamerovým systémom nórskej pohraničnej stráže.

Don’t try to make the state border between 🇳🇴🇷🇺 a yellow line. https://t.co/cT78AANTnv

— The Barents Observer (@BarentsNews) August 27, 2021