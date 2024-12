Snežiť na Štedrý deň má na týchto miestach: Jedna konkrétne časť Slovenska však bude mať smolu

Do Vianoc zostáva posledných pár hodín a ak aj u vás práve poletujú snehové vločky, tak možno premýšľate nad tým, či konečne zažijete Vianoce na ľade. A pre konkrétnu časť Slovenska máme skvelé správy.

Niektorí z nás sa na Štedrý deň zobudia do snehového počasia. „Na Štedrý deň by sa tak malo od východu na väčšine územia poriadne rozsnežiť, no, žiaľ, na západe bude teplo, a tak zrážky, ktoré sa tu budú vyskytovať, budú zmiešané, prípadne kvapalné,“ avizuje iMeteo.

Jedna konkrétna časť krajiny si sneh neužije

Na juhu a východe krajiny sa očakáva, že počas tohto dňa mohlo napadnúť až 15 centimetrov snehu. Západ však bude mať smolu.

„Kde by sa sneh nemusel udržať, sú najnižšie polohy Východoslovenskej nížiny. Biele Vianoce by nemali byť ani na väčšine západného Slovenska, čo je jednoznačne viditeľné na mape snehovej pokrývky počas Štedrého večera,“ dopĺňa portál o počasí.

Ak teda bývate v častiach Slovenska, kde sa so snežením počas najkrajších sviatkov v roku počíta, dúfame, že sme vám spríjemnili večer. Takže vyťahujte čapice a možno aj lopaty, pretože ich budete potrebovať.