Snažili sa to rýchlo vypnúť: Putin prišiel na návštevu do Kazachstanu a na obrazovke ho privítala ukrajinská vlajka

Kazašská polícia vyšetruje zobrazenie ukrajinskej vlajky na veľkej obrazovke v hlavnom meste počas návštevy ruského prezidenta Vladimira Putina. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

Ukrajinská modro-žltá vlajka v stredu večer na krátky moment nahradila ruskú trikolóru vyobrazenú na LED obrazovke umiestnenej na jednej z hlavných dopravných uzlov v metropole Astana.

Ruský prezident sa v tom čase už nachádzal v meste. Obrazovku po zobrazení ukrajinských farieb rýchlo vypli, ale obrázky a videá z tohto incidentu sa začali okamžite šíriť na internete. Kazašské ministerstvo vnútra uviedlo, že pracuje so všetkými verziami vrátane technickej chyby alebo hackerského útoku.

Putin visited Kazakhstan for the second time this year.

He was greeted with a huge Ukrainian flag on a large screen on a building. Russian media said it was a hacker attack. pic.twitter.com/SoyKuWkboj

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 27, 2024