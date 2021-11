Smutný rekord pandémie. Vo štvrtok odhalili PCR testy 6 805 pozitívnych, covidu podľahlo ďalších 20 ľudí

Na Slovensku pribudlo vo štvrtok (4.11.) 6805 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 20 519 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 506 795 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Počet hospitalizovaných sa zvýšil o 74, v nemocniciach je 1964 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 13 166, pribudlo 20 obetí. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb o 1581, momentálne ich je 2 515 241.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Prešovskom kraji, kde potvrdili 1 743 prípadov. V Banskobystrickom kraji pribudlo 1 086 pozitívne testovaných, v Košickom 1 000 a v Žilinskom 776. Bratislavský kraj zaznamenal 768 nových prípadov, Trenčiansky 563, Nitriansky 437 a Trnavský 432.

Na Slovensku za uplynulý deň vykonali 24 230 antigénových testov, z ktorých bolo 1 308 pozitívnych. Z nich tvorili nezaočkovaní alebo len čiastočne zaočkovaní ľudia vyše 68 percent, v prípade PCR testov to bolo takmer 69 percent. Uvádzajú to oficiálne stránky Ministerstva zdravotníctva SR.

V nemocniciach je hospitalizovaných 1 964 pacientov, u všetkých je ochorenie COVID-19 potvrdené. Nezaočkovaných alebo len čiastočne zaočkovaných je viac ako 79 percent z nich. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) leží 157 pacientov a podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 188 osôb.

Prvú dávku vakcíny dostalo vo štvrtok 1 581 ľudí, celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny tak stúpol na 2 515 241. Za uplynulý deň druhou dávkou zaočkovali 1 411 ľudí, plne zaočkovaných je tak 2 311 605 Slovákov.

Celkový počet úmrtí „na COVID” sa dostal na úroveň 13 166, celkový počet úmrtí „s COVIDOM” je 2 545.

Diskutuje sa o dĺžke platnosti COVID passov

Platnosť COVID passu na Slovensku je aktuálne 12 mesiacov. Na otázku TASR, ako tretia dávka vakcíny proti ochoreniu COVID-19 predĺži jeho platnosť, Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR uviedlo, že táto problematika je predmetom diskusie na medzinárodnej úrovni.

“Faktom je, že v Európskej únii nie je dnes jednotne definovaný časový rámec pre členské krajiny na platnosť COVID passu, a preto sa tieto lehoty v jednotlivých krajinách líšia,” povedala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Slováci môžu žiadať a používať digitálne COVID preukazy Európskej únie (EÚ) od 30. júna. Požiadať o ne sa dá cez internet a uložiť ich do štátnej aplikácie GreenPass, vydanej spoločnosťou Slovensko IT. Preukazy sú vydávané v súlade s technickou špecifikáciou a nariadením EÚ tak, aby mohli byť akceptované a overené v tzv. “rámci dôvery”, v ktorom sú zapojené všetky členské štáty EÚ.

Treťou dávkou je na Slovensku zaočkovaných vyše 74 000 ľudí

Treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 bolo k strede (3. 11.) na Slovensku zaočkovaných 74 333 osôb. Vyplýva to z informácie, ktorú zverejnil na svojej stránke Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Celkovo bolo na Slovensku podľa údajov Národného centra zdravotných informácií (NCZI), na ktoré sa štátny ústav odvoláva, zaočkovaných prvou dávkou vakcíny 2 513 527 osôb a druhou dávkou 2 310 101 osôb. Na Slovensku sa pri tretej dávke nateraz očkuje vakcínou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech, ktorou zaočkovali 69 822 osôb, a vakcínou Spikevax od spoločnosti Moderna, ktorou zaočkovali 4511 osôb.

Rezort zdravotníctva sprístupnil možnosť registrácie na podanie tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 oficiálne v stredu 13. októbra podvečer. Očkovanie treťou dávkou je dobrovoľné, určené je pre pacientov s oslabenou imunitou.

Od 26. októbra sa spustila registrácia na tretiu dávku pre ľudí nad 55 rokov, ale aj pre pacientov s chronickým ochorením či osoby s rizikovou prácou. Nahlasovať sa na ňu môžu aj ľudia nad 18 rokov. Rezort však avizoval, že by chcel, aby tretiu dávku dostali ako prvé najviac ohrozené skupiny. V prípade, ak pozvánku na tretiu dávku dostanú ľudia, ktorí majú pocit, že by na ňu nemali ísť, mali by sa obrátiť na svojich všeobecných lekárov.