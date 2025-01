Smutná správa z bratislavskej ZOO: Náhle uhynula žirafa Salome, jej strata zasiahla nielen chovateľov, ale aj jej stádo

V bratislavskej ZOO uhynula samica žirafy Rothschildovej. Ako informuje hovorkyňa ZOO Alexandra Ritterová, samicu našiel 23. januára chovateľ ráno v jej stajni bez známok života.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Úhyn tak ikonického zvieraťa, akým je žirafa, dokáže zasiahnuť chod celej ZOO, obzvlášť keď je to nečakané,“ uviedla hovorkyňa. Samica Salome narodená 4. 12. 2011 v bratislavskej ZOO uhynula v dôsledku syndrómu náhleho úmrtia. Hovorkyňa spresnila, že zviera pred úhynom nejavilo žiadne príznaky, ktoré by naznačovali, že niečo nie je v poriadku.

Zvyšok stáda ju hľadal

„Zvieratá vnímajú smrť inak ako ľudia, vo voľnej prírode je to prirodzená vec. Posledné dni sme čakali, ako sa zvyšok stáda so situáciou vysporiada a zároveň sme sledovali, či sa nevyskytnú náznaky zdravotných problémov u ostatných žiráf, čo sa nepotvrdilo,“ dodala s tým, že zvieratá monitorujú aj naďalej. „Ostatné jedince, dokonca aj zebry, uhynutú samicu pár dní hľadali, keďže boli zvyknuté na to, že je súčasťou stáda. Ale inak túto situáciu zvládajú pokojne,“ priblížil zoológ Róbert Kondrk.

ZOO Bratislava je jedinou na Slovensku, v ktorej návštevníci môžu žirafy pozorovať. S ich chovom začali v roku 1984 druhom žiráf sieťovaných, ktoré postupne nahradili žirafy Rothschildove. Stádo pozostáva z dvoch jedincov, samice Layly a jej potomka, samca Jamila. „V chove žiráf plánuje ZOO pokračovať aj naďalej, aktuálne pripravuje projekt nového chovného zariadenia,“ uzavrela hovorkyňa.