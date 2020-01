Sme chladnejší ako v 19. storočí. Štúdia zistila dôvod, prečo naša telesná teplota oproti minulosti klesla

Ak sa opýtate svojho lekára, aká je vlastne priemerná teplota ľudského tela, pravdepodobne vám odpovie, že je to 37 stupňov Celzia. Tento údaj pochádza z lekárskej knihy od nemeckého doktora Carla Reinholda Augusta Wunderlicha z roku 1868. Je to štandard, ktorý prekvapivo prežil až do dnešných dní, aj keď už vôbec nemusí byť pravdivý.

Wunderlich vykonal doslova milióny meraní teploty na desaťtisícoch pacientov a stanovil, že priemerná teplota človeka bola 37 stupňov Celzia.

Ako uvádza Science Alert, teraz však vzniká predpoklad, že toto číslo by malo byť upravené smerom nadol. V časopise eLife sa tím vedcov zo Stanfordskej univerzity pokúsil načrtnúť, prečo je táto hodnota doslova prežitkom.

V 19. storočí sa s termometriou iba začínalo, tvrdí lekárka Julie Parsonnet zo Stanfordskej univerzity a zároveň dodala, že naša teplota nie je to, čo si ľudia myslia.

Nedávna štúdia skúmala viac ako 35-tisíc pacientov a vykonali v nej takmer 250-tisíc meraní telesnej teploty. V nej zistili, že priemerná teplota bola 36,6 stupňov Celzia.

Vedci ďalej porovnali záznamy 24-tisíc veteránov z občianskej vojny v USA so záznamami 15-tisíc ľudí z národného zdravotného výskumu zo začiatku 70. rokov a tiež s 150-tisíc záznamami zo začiatku 21. storočia. Na základe tohto veľkého množstva údajov takisto zistili významný rozdiel v priemerných teplotách.

Teploty ľudí v 19. storočia boli mierne teplejšie oproti súčasnosti. Napríklad, muži narodení v 21. storočí majú telesnú teplotu až o 0,59 stupňa Celzia nižšiu ako muži narodení na začiatku 19. storočia. Podobný pokles bol pozorovaný aj u žien.

Takisto vedci zaznamenali postupný pokles telesných teplôt, takže sa to neudialo skokovo. Vedci sa začali pýtať, čo sa stalo s našimi telami alebo prostredím, že naša teplota klesla.

„V priebehu času sa toho zmenilo veľa. Zmenilo sa prostredie, v ktorom žijeme, teplota v našich domovoch, náš kontakt s mikroorganizmami a zmenili sa naše stravovacie návyky. Všetky tieto veci mohli zapríčiniť pokles telesnej teploty,“ uvádza Parsonnet.

Zlepšenie nášho zdravia a výživy je pritom najväčším dôvodom na vysvetlenie nižšej teploty. Zvýšená telesná teplota je spojená najmä s obranou organizmu, napríklad proti zápalom v tele. Keďže hygiena pred 200 rokmi bola na neporovnateľne nižšej úrovni a následnými dekádami sa stále zlepšovala, znamená to, že naše organizmy nemuseli už toľko bojovať so zápalmi v tele a telesná teplota preto prirodzene klesala.

„Všetky tieto javy znamenajú, že hoci si myslíme o ľudských bytostiach, že sa nemenia, nie je to tak. Nie sme rovnakí ako v minulosti. V skutočnosti sa fyziologicky meníme,“ dodáva na záver Parsonnet.