Slovinsko má po prvýkrát na prezidentskom poste ženu. Pracovala aj pre Melaniu Trumpovú

Prezidentské voľby v Slovinsku vyhrala liberálna právnička Nataša Pircová Musarová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. Pircová Musarová sa tak v Slovinsku stane prvou ženou na prezidentskom poste.

Zo sčítania 82 percent odovzdaných hlasovacích lístkov vyplýva, že Nataša Pircová Musarová, podporovaná stredoľavou vládou, získala v druhom kole volieb podporu 54 percent voličov.

Jej protikandidáta, bývalého ministra zahraničných vecí Anžeho Logara, volilo v nedeľu 46 percent voličov.

Medzičasom Logar už zablahoželal Pircovej Musarovej k víťazstvu vo voľbách a vyjadril nádej, že bude prezidentkou všetkých Slovincov.

Tieto zatiaľ predbežné výsledky volieb zverejnené v nedeľu večer ústrednou volebnou komisiou sú novým neúspechom pre konzervatívcov v Slovinsku, konštatovala AFP.

Logar (46) kandidoval ako nezávislý, no je dlhoročným členom Slovinskej demokratickej strany (SDS) Janeza Janšu, ktorý v apríli neuspel vo svojej snahe o opätovné zvolenie za premiéra.

Kritici Janšu obviňovali, že počas svojho pôsobenia vo funkcii premiéra, ohrozoval slobodu médií a súdnictva a svojím konaním podkopával zásady právneho štátu.

Nová prezidentka pracovala aj pre Melaniu Trumpovú

Pircová Musarová (54) v nedávnej minulosti pracovala pre bývalú prvú dámu USA Melaniu Trumpovú pochádzajúcu zo Slovinska. Jej úlohou bolo, aby zabránila tomu, že firmy sa budú usilovať o komerčné využitie produktov s jej menom.

Pircová Musarová uviedla, že ak by vyhrala voľby, bola by „hlasom žien“ v Slovinsku aj v zahraničí a pôsobila by ako „morálna autorita“. „Prezident nemôže byť neutrálny… a nemať nijaký názor… Nikdy som sa nebála ozvať sa,“ povedala pre AFP.

Nový prezident nahradí vo funkcii dosluhujúcu hlavu štátu Boruta Pahora, ktorý funkciu zastával už dve volebné obdobia, a nemôže tak opäť kandidovať.