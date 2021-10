Slovenský film Cenzorka zabojuje o Oscara v kategórii najlepší medzinárodný celovečerný film

Slovenským národným kandidátom na cenu americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) v kategórii najlepší medzinárodný celovečerný film je snímka režiséra Petra Kerekesa Cenzorka. O nominácii rozhodla Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA). TASR o tom informoval PR manažér Radomír Brhlík.

“Veľmi si vážime odvahu členov SFTA, že vybrali náš film o sile materstva za múrmi ukrajinského väzenia a dokázali podporiť rozrastanie našej kinematografie za mentálne hranice našich lokálnych tém,” komentovali rozhodnutie akademikov Peter Kerekes a autor námetu, spoluscenárista a producent Ivan Ostrochovský.

Tento rok členovia SFTA vyberali spomedzi šiestich prihlásených filmov, ktoré spĺňali kritériá. Medzi snímkami sa stretli aj Muž so zajačími ušami Martina Šulíka, Na značky! Márie Pinčíkovej, Biela na bielej Viery Čákanyovej, Láska pod kapotou Mira Rema a dielo Very Lackovej Ako som sa stala partizánkou.

Cenzorka rozpráva príbeh jednej z odeských ženských väzníc, v ktorej Kerekes a Ostrochovský strávili návštevami a nakrúcaním šesť rokov. Väčšina protagonistiek vo filme odohráva svoj skutočný príbeh.

This morning the participants of the Summer School in Cinema, Human Rights and Advocacy assisted to the screening of Cenzorka (107 Mothers) at #Venezia78

Tomorrow they’ll meet the film director Péter Kerekes@Picture__People #MediaActivism #Orizzonti pic.twitter.com/RoYIR6VfNK

— Global Campus of Human Rights (@gchumanrights) September 3, 2021