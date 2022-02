Slovensko zvládlo zápas s Lotyšskom a pripísalo si prvú výhru na olympiáde

Slovensko odohralo na zimných olympijských hrách v Pekingu svoj tretí zápas proti Lotyšsku. Po prehrách s Fínskom a Švédskom si pripísali prvú výhru, Lotyšov zdolali 5:2.

Naši hokejisti nastúpili v bránke s Patrikom Rybárom, ktorý si proti Švédsku udržal čisté konto. V obrane sa predstavili Čerešňák, Čajkovský, Rosandić, Marinčin, Kňažko, Gernát a Nemec. Prvý útok sa zmenil, keď Jurča nahradil Takáč, dvojica Hrivík a Cehlárik ostala nezmenená. Jurčo sa presunul do druhého útoku, v ktorom si zahral s Hudáčkom a Pospíšilom. Zuzin, Krištof a Kelemen vytvorili tretiu formáciu, tá štvrtá ostala nezmenená, vytvorili ju Slafkovský, Roman a Regenda, ako trinásty útočník bol na súpiske Marko Daňo.

Prvá tretina

Naši hokejisti začali zápas aktívne, snažili sa držať Lotyšov v útočnom pásme a vypracovali si viacero striel. Po štyroch minútach sme sa museli brániť prvej oslabovke po zbytočnom faule v útočnom pásme, ktorého sa dopustil po podrazení Takáč. Nevýhodu o jedného hráča aj vďaka našej dobrej obrannej hre sa Lotyšom využiť nepodarilo. Ihneď po jej skončení sa dostal Cehlárik do úniku, no neprekonal Kalninsa. Po následnom buly sa do obrovskej šance pred lotyšským brankárom dostal Takáč, ale ani na dvakrát nepretlačil puk za Kalninsa.

Prvý útok si aj v ďalších minútach vypracoval viacero vynikajúcich príležitostí, pri ktorých mali na hokejke gól všetci traja útočníci, no v koncovke sme sa aj naďalej trápili. V jedenástej minúte sa nám to však konečne podarilo, Marinčin prestrelil od modrej čiary lotyšského brankára, asistenciu si pripísal Jurčo.

Napriek tomu, že slovenskí hokejisti nepúšťali Lotyšov do žiadnych príležitostí, do prvej väčšej šance sa dostali 4 minúty pred koncom, keď sa strelou spomedzi kruhov presadil Kenins a vyrovnal stav stretnutia na 1:1. Lotyšom sa to podarilo z iba tretej strely na našu bránku. V úvodnej tretine sa už nič výraznejšie nestalo, hokejisti odchádzali do kabín za rovnovážneho stavu.

Druhá tretina

Hneď v prvej minúte si obrovskú šancu vypracoval náš súper, skvelým zákrokom sa prezentoval Rybár. Následná aktivita nášho druhého útoku vyústila do našej prvej presilovej hry, Jaks si musel odsedieť dve minúty za seknutie. Napriek obrovskému tlaku a množstvu striel sme ju nedokázali využiť.

Naši hokejisti pokračovali v tlaku, ktorý dokázal využiť náš prvý útok. Do prečíslenia sa dostali v siedmej minúte Hrivík s Cehlárikom, druhý menovaný dokázal prekonať Keninsa krásnym bekhendom.

V dvanástej minúte udržal puk v útočnej tretine Juraj Slafkovský, prekorčuľoval si s ním medzi kruhy odkiaľ strelil svoj štvrtý gól na turnaji. Po našom treťom góle pohrozil aj súper, no dve nebezpečné strely Rybár dôležitými zákrokmi kryl. Lotyši hru zjednodušili, začali nastreľovať puky pred bránku a snažili sa o prípadnú dorážku. Gól sme už nevideli, po 40 minútach sme prestrieľali súpera v pomere 26 ku 9.

Tretia tretina

Úvod tretiny si síce prvú šancu vypracoval Kelemen, no gól padol do našej bránky. Po strele od modrej čiary tečoval puk pred Rybárom Indrasis, čím Lotyšsko znížilo na 3:2 v čase 2:07.

V štvrtej minúte sme sa museli brániť v druhej oslabovej hre, za podrazenie si musel odsedieť dve minúty Peter Cehlárik. Napriek dobrým lotyšským príležitostiam sme našťastie gól neinkasovali. Lotyši nás však rýchlym gólom zaskočili, na našej strane sa kopili chyby a nepresné nahrávky.

Naše dvojgólové vedenie sa ale podarilo vrátiť v desiatej minúte Zuzinovi po nádhernej prihrávke Kelemena spoza bránky, 4:2. Gól nám pomohol vrátiť sa k hre z prvých dvoch tretín, v 11. minúte zaznela konštrukcia lotyšskej bránky po strele Jurča.

Súper sa v nasledujúcich minútach snažil o zníženie, no Patrik Rybár držal náš dvojgólový náskok. Minútu a pol pred koncom hralo Lotyšsko vabank bez brankára. Lotyši výhodu o jedného hráča nedokázali využiť, naopak, pol sekundy pred koncom zápasu strelil gól do prázdnej bránky Jurčo, čím sme vyhrali zápas 5:2.