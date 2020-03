Slovensko prijíma prísne preventívne opatrenia: Zatvorené budú školy, letiská aj zábavné podniky

Slovensko dnes prijalo mimoriadne zásadné a prísne bezpečnostné a preventívne opatrenia v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Ústredný krízový štáb prijal obmedzenia, ktoré sa do veľkej miery dotknú každodenných životov občanov Slovenskej republike. Razantné kroky by však mohli prispieť k zmierneniu nástupu epidémie na našom území.

O nových preventívnych a bezpečnostných opatreniach informoval na svojej webovej stránke Bratislavský samosprávny kraj, informácie zdieľal na svojom profile aj bratislavský župan Juraj Droba.

Nové preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu: