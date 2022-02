Slovensko prehralo aj druhý zápas na olympiáde, Švédom sme podľahli 1:4

Slovensko odohralo na zimných olympijských hrách v Pekingu svoj druhý zápas proti ďalšiemu favoritovi zo Švédska. Slovensko mu podľahlo 1:4.

Naši hokejisti nastúpili so zmenou medzi tromi žrďami, v bránke nahradil Konráda Matej Tomek. V obrane sa opäť predstavili Čerešňák, Čajkovský, Š. Nemec, Marinčin, Gernát, Kňažko, M. Rosandić. Prvý útok zostal oproti zápasu s Fínskom nezmenený, vytvorili ho Jurčo, Hrivík a Cehlárik. V druhom a treťom útoku nastali zmeny, v druhom sa ukázali Holešinský, Hudáček a Takáč, v treťom Zuzin, Krištof a Kelemen. Štvrtý útok ostal nezmenený Regenda, Miloš Roman, Slafkovský, ako trinásty útočník bol na súpiske napísaný Kristián Pospíšil.

Prvá tretina

V prvých minútach dokázali naši hokejisti niekoľkokrát zatlačiť Švédov v útočnom pásme, o viacero dobrých príležitostí sa opäť postaral náš štvrtý útok. Počas prvých šiestich minút sa zápas ani raz neprerušil. Hra bola počas prvých desiatich minút vyrovnaná, no výraznejšie príležitosti sme videli na našej strane.

Veľkú šancu mal v 11. minúte náš kapitán Marek Hrivík, ktorý sa ocitol pred brankárom Hellbergom osamotený, puk za bránkovú čiaru nepretlačil. V dvanástej minúte nás ale Švédi na chvíľu zatlačili v obrannom pásme a po krásnej akcii dal do úplne prázdnej bránky gól Nordstrom.

Naši hráči sa po inkasovanom góle nevedeli dostať do hry, nevychádzal im prechod cez stredné pásmo a často kazili zdanlivo jednoduché prihrávky. Tri minúty pred koncom tretiny sme sa navyše museli brániť v oslabovej hre po faule Hrivíka. Už po 14 sekundách vyhodil Rosandić puk cez plexisklo a my sme sa museli brániť v početnej nevýhode o dvoch hráčov. Švédi ju využili, keď sa spoza kruhov presadil Wallmark.

Hra však aj naďalej pokračovala naším oslabením o jedného hráča, to sa už Švédom nepodarilo využiť. Tlak nášho súpera ale pokračoval a 4 sekundy pred koncom sme dostali aj tretí gól, po strele Holma od modrej čiary tečoval puk bezprostredne pred Tomekom Friberg a my sme prvú tretinu prehrali 0:3.

Druhá tretina

Do druhého dejstva naskočil do bránky namiesto Tomeka, Patrik Rybár. Už po prvej minúte sme mali možnosť znížiť stav stretnutia počas presilovej hry, hákovaním sa previnil Nordstrom. Napriek tlaku a množstvu striel sa nám ju nepodarilo využiť.

V šiestej minúte sa do dobrej šance dostal Slafkovský, no gól sme nestrelili ani z tejto príležitosti. V nasledujúcej minúte nás Patrik Rybár podržal dvomi vynikajúcimi zákrokmi, keď najprv zneškodnil prečíslenie Švédov a následne aj dorážku do odkrytej bránky. V ôsmej minúte sa do ďalšej skvelej možnosti dostal Marinčin, no ani po dvoch strelách sme nedostali puk za švédskeho brankára. Naša aktivita bola v tejto tretine výrazne vyššia ako v prvej.

Bola odmenená ďalšou presilovou hrou, ktorú si vypýtal Miloš Kelemen po držaní Pudasa. Usadiť sa nám v útočnej tretine podarilo až v druhej polovici presilovky, recept na Hellberga sa nám však stále nepodarilo nájsť. Tlak našich pokračoval aj po presilovej hre, svoje skvelé momenty ukázala aj naša prvá formácia, ani oni po množstvách šancí Hellberga neprekonali.

Tri minúty pred koncom druhej tretiny sme sa museli brániť v oslabovej hre po faule Šimona Nemca. V nej sme neostali dlho, Wallmark totiž oslabil svoj tím už po 13 sekundách za seknutie Romana. 80 sekúnd pred koncom sme sa dostali do prečíslenia, z Jurčovej strely ani z následnej dorážky Hudáčka sme gól nevideli. Hneď po tom švédsky tím oslabil ďalší hráč po totožnom faule, mali sme možnosť zahrať si 37-sekundovú presilovku štyroch na troch. Napriek obrovskému tlaku nášho tímu sme v tejto tretine nevideli žiadny gól.

Tretia tretina

Posledné dejstvo sme odštartovali krátkou pokračujúcou presilovou hrou, opäť ostala nevyužitá. Po minúte a pol sme sa museli brániť my. Regenda dostal až 4 minúty za nebezpečnú hru s vysokou hokejkou, čím sa skomplikovala naša nádej na lepší výsledok. Oslabenie sme hrali vynikajúco, Švédov sme skoro do ničoho nepustili. Najväčšiu príležitosť sme si vypracovali my, z prečíslenia ale ani Kryštof nestrelil kontaktný gól.

Oslabovka nás stála veľa síl a do zápasu sa nám dostávalo veľmi ťažko, Švédi hru bez problémov kontrolovali. Deväť minút pred koncom zápasu sme si zahrali našu šiestu presilovú hru v zápase po faule Holma. Vynikajúce švédske bránenie nám nedovolilo sa dostať ani do útočného pásma, a tak ostala aj táto početná výhoda nevyužitá.

Zápas sa zvyšné minúty už iba dohrával, aj keď nemôžeme uprieť snahu našich chlapcov streliť aspoň jeden gól nášmu súperovi. Švédi nás však už do ničoho výraznejšieho nepustili. 150 sekúnd pred koncom sme si mohli vyskúšať ešte aj hru bez brankára, no v nej sme iba inkasovali štvrtý gól v zápase.

V závere stretnutia dokázal ešte znížiť stav na 1:4 opäť Juraj Slafkovský, náš jediný strelec na tomto turnaji.

Náš ďalší zápas odohráme proti Lotyšsku v nedeľu, 13. februára o 5:10 hod.