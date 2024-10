Slovensko pohorelo, v rebríčku sme úplne na konci. Toto sú najlepšie krajiny pre život, do ktorých sa oplatí presťahovať

Vznikol nový rebríček, ktorý má za cieľ pomôcť Američanom zorientovať sa v tom, ktorá krajina v rámci Schengenského priestoru je najlepšia pre život. Slovensko skončilo najhoršie.

Zoznam je určený tým Američanom, ktorí by sa chceli presťahovať na „starý kontinent“. Ako uvádza portál SchengenVisaInfo, Európska únia im ponúka pomalšie životné tempo a lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Pri zostavení rebríčka hralo hlavnú úlohu niekoľko faktorov, napríklad, znalosť anglického jazyka, kvalita zdravotnej starostlivosti, hrubý mesačný príjem, dane, či životné náklady.

Z analýzy portálu vyplýva, že favoritom je Švajčiarsko, ktoré je pre Američana najlepšie pre život, ako prvý na to upozornil portál tvnoviny.sk. Krajina získala najvyššie skóre za zdravotnú starostlivosť a finančnú flexibilitu.

Na druhom mieste sa ocitlo Nórsko, na treťom Dánsko, štvrtý je Island a „TOP 5“ uzatvára Švédsko.

