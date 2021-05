Slovensko napriek skvelému výkonu tesne podľahlo Švédsku

Slováci potrebovalo z posledných dvoch zápasov so Švédskom a Českom vybojovať aspoň bod, aby si na istotu zaistili postup do štvrťfinále, do ktorého sa naposledy dostali v roku 2013.

Prekvapenie v zostave spravil realizačný tím na brankárskom poste. Hudáčka vystriedal mladý Adam Húska, ktorý si tak odkrútil absolútnu reprezentačnú premiéru. Do obrany sa vrátil po treste Rosandič a do druhého útoku taktiež po jednozápasovom treste vrátil Kristián Pospíšil.

Slovensko odohralo so Švédskom mimoriadne vyrovnaný zápas, ktorý sa napokon skončil tesne 1:3 pre Švédsko.

Prvá tretina

V úvode zápasu sme mohli hneď v prvých sekundách vidieť švédsky tlak po tom, čo sa usadili v našej obrannej tretine. Netrval však dlho a Slováci sa dostali do svojej hry. Prvú veľkú šancu mal v tretej minúte Roman po prihrávke Kelemena. Bol však tiesnený pred bránkou a nedokázal ideálne zakončiť.

Na začiatku šiestej minúte sme hrali prvýkrát v zápase presilovú hru po faule Nygrena. Po 30 sekundách sme mali hneď dve veľké šance, po prihrávke Lantošiho strieľal spomedzi kruhov Kelemen na Reidebornovu vyrážačku, následnú Hrivíkovu dorážku zblokovali švédski obrancovia. Presilovú hru sa nám nepodarilo využiť.

Ďalšiu obrovskú šancu mal Slafkovský, no ani dvomi dorážkami neprekonal Reideborna. V jedenástej minúte sa do prečíslenia dostal Hrivík so Slafkovským, no Marek nedokázal cez švédskeho obrancu dobre prihrať Jurajovi, ktorý následne puk nedopravil za bránkovú čiaru.

Následné minúty sa hrali bez minima prerušení a väčšinou v našom pásme, no bez výraznejších švédskych šancí.

52 sekúnd pred koncom sa podarilo Cehlárikovi streliť náš prvý gól. Jeho strelu z uhla si zrazil do vlastnej bránky švédsky obranca Nygren. Po prvej tretine tak bol stav 1:0 pre Slovensko.

Druhá tretina

Hneď v prvej minúte sa náš súper dostal do zaujímavej príležitosti, keď puk po tečovanej strele skončil na hornej sieťke bránky. Ďalšiu veľkú príležitosť mali opäť Švédi po troch minútach hry, strela od modrej čiary bola dvakrát tečovaná no napokon skončila na Húskovom betóne.

V 24. minúte sme mali možnosť zvýšiť stav stretnutia v našej druhej presilovej hre, keď sa podrazením previnil Olofsson. V prvej minúte sme sa ale vôbec nedokázali usadiť v útočnom pásme, podarilo sa nám to až v druhej polovici presilovej hry. Vypracovali sme si však iba jednu príležitosť, keď Cehlárikovu strieľanú prihrávku tečoval Studenič, nebol však úspešný.

Zápas sa hral vo veľmi vysokom tempe a viacero príležitostí sme videli na obidvoch stranách. V 29. minúte sme sa museli prvýkrát v zápase brániť aj my. Za držanie hokejky si musel ísť odsedieť dvojminútový trest Peter Cehlárik. Napriek oslabeniu sme sa do prvej príležitosti po skvelej práci Kelemena v strednej tretine dostali do šance my, švédskeho brankára sme však neprekonali.

Oslabovej hre sme sa ubránili, no súper nás naďalej držal v našej obrannej tretine. Po skrumáži v našom bránkovisku sa podarilo Sorensenovi dotlačiť puk za Húsku a vyrovnal stav stretnutia na 1:1. Gól ešte museli overovať videorozhodcovia ale nenašli dôvod, prečo by nemal platiť.

Súper začal po vyrovnávajúcom góle skvele forčekovať a viackrát nás zatlačil v našom obrannom pásme. Svojou aktivitou si vybojovali Švédi ďalšiu presilovú hru po faule Romana. Oslabovku sme zvládli výborne, Švédi si nevypracovali ani jednu výraznejšiu príležitosť. Krátko po tejto oslabovke sa previnili aj Švédi, Hallander fauloval Lišku a my sme mali šancu streliť náš druhý gól v tretej početnej výhode. Počas celej presilovej hry sme sa ale nedokázali usadiť v útočnom pásme.

Po nej do hry naskočila štvrtá formácia, ktorý si vypracovala v priebehu 15 sekúnd viac ako 5 striel a dorážok, ani po nich nám to tam však nepadlo. Najväčšiu z nich mal Juraj Slafkovský, ktorý tak stále čaká na svoj prvý gól na šampionáte. Druhá tretina tak skončila stavom 1:1.

Tretia tretina

Posledná tretina sa začala opäť vo vysokom tempe, strely pribúdali na oboch stranách. Prvú väčšiu príležitosť si vypracoval po dvoch minútach Olofsson, no skvelý Húska jeho strelu vyrazil. Následne sa do úniku dostal Slafkovský, no opäť sa mu nepodarilo prekonať švédskeho brankára.

Po piatich minútach sme boli veľmi blízko gólu. Slafkovský nahrával osamotenému Bucovi spoza bránky, skvele ale zasiahol Reideborn lapačkou.

Skvelú šancu na strelenie gólu mali dvanásť minút pred koncom aj Švédi, po Pudasovom nastrelenom puku tečoval pred Húskom Rakell, no nepodarilo sa mu trafiť bránku. Súper nás po tejto akcii zatlačil v obrannom pásme skoro dve minúty, napriek obrovskému tlaku sa im našťastie nepodarilo streliť gól. Švédi si ale svojou nesmiernou aktivitou vybojovali ďalšiu presilovú hru, za nedovolené bránenie si musel ísť 10 minút pred koncom zápasu odsedieť dve minúty Jánošík.

Švédsky tlak tak pokračoval v presilovej hre. Mohli sme vidieť množstvo striel a z jednej nich napokon padol gól. Po obrovskom nápore sa podarilo prestreliť Húsku Olofssonovi. Do konca stretnutia ostávalo vyše osem minút a my sme prehrávali 1:2.

Na švédsky gól sme sa snažili rýchlo odpovedať. Nášho súpera sme na dlhšiu dobu zatlačili v našom útočnom pásme, no nevyužili sme ani jednu z príležitostí. Zvýšenou aktivitou sme si aj my dokázali štyri minúty pred koncom vybojovať presilovú hru. Za seknutie si šiel trest odsedieť Nygren. Strelami Lantošiho, Krištofa či Rosandiča sme ohrozovali švédsku bránku, nemali sme však opäť šťastie a gól sme v presilovke nevideli.

63 sekúnd pred koncom sme však opäť mali príležitosť v presilovej hre. Hrali sme ju už v hre bez brankára, teda šiesti na štyroch. Nedokázali sme sa ale usadiť v pásme a Švédi nám strelili gól do prázdnej bránky. Zápas sme tak prehrali 1:3.

Náš posledný zápas skupiny odohráme s reprezentáciou Česka už v utorok, 1. júna o 15:15.