Slovensko dnes zaznamenalo ďalšie 2 prípady ochorenia na nový koronavírus

Slovensko dnes dopoludnia zaznamenalo 2 nové prípady nákazy novým vírusom COVID-19. Celkovo sa eviduje na území našej krajiny 63 prípadov. Negatívne bolo testovaných 1482 vzoriek.

Jeden prípad je z Trnavy a jeden z Trenčína, priblížila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. „Za dnešný deň bolo okrem toho doteraz riešených 107 ďalších vzoriek s negatívnym výsledkom,“ doplnila.

Vláda prijala v nedeľu ďalšie sprísnené opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19. O ďalších bude v pondelok rokovať ústredný krízový štáb.

Laboratórna diagnostika nového koronavírusu má do konca týždňa odštartovať aj v Trenčíne.

Núdzový stav pre štátne nemocnice

Vláda včera (15. marec 2020) vyhlásila pre štátne nemocnice na Slovensku núdzový stav. Informoval o tom premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po nedeľnom mimoriadnom rokovaní vlády, na ktorom kabinet riešil situáciu s novým koronavírusom. Opatrenie platí od dnešného dňa (16. marec 2020).

Premiér taktiež zdôraznil, že vyhlásenie núdzového stavu neznamená žiadny problém v slovenskom zdravotníctve. Núdzový stav má umožniť presuny personálu, materiálu a techniky z nemocnice do nemocnice. Zdravotníci zároveň nebudú môcť odmietnuť prísť do práce, respektíve vyhlásiť štrajk. Nariadenie sa týka všetkých nemocníc a ústavov v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu.

Oddnes sú obchody zatvorené

Obchody a prevádzky so službami budú oddnes (16. 3.) od 6.00 h na 14 dní zatvorené. Výnimkou sú potraviny, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, drogérie, stravovacie zariadenia, trafiky, obchody s krmivom pre zvieratá, veterinárne ambulancie, čerpacie stanice, banky, poisťovne, pošty, prevádzky telekomunikačných operátorov.

Rozhodla o tom vláda na nedeľnom mimoriadnom rokovaní, zvolanom v súvislosti s výskytom nového koronavírusu.

Otvorené zostávajú všetky prevádzky, kde možno nakúpiť potraviny, teda napríklad aj mäsiarstva či pekárne. Vláda bude počas súčasného mimoriadneho stavu vyžadovať aj pri veľkých nákupných centrách, aby prevádzkovatelia nechali otvorené.

V prevádzke zostávajú aj stravovacie zariadenia. Strava však musí byť poskytnutá formou výdaja bez toho, aby zákazníci vstupovali do priestorov bufetov, reštaurácií či prevádzok rýchlych občerstvení. Povolený je teda napríklad výdaj cez okienko alebo donášková služba.

Mimoriadny stav a núdzový stav

Na Slovensku sú zatiaľ vyhlásené dva stupne, mimoriadny stav a núdzový stav pre oblasť zdravotníctva, ďalším stupňom bude podľa Pellegriniho vyhlásenie núdzového stavu pre celé územie republiky.

„Ten už znamená, že budeme môcť obmedzovať ľudské slobody a práva. To by sme napríklad museli vyhlásiť vtedy, ak odmietnu Slováci, ktorí sa budú hromadne vracať na Slovensko, absolvovať karanténu v nami stanovených zariadeniach a nebudú rešpektovať naše pokyny,“ vysvetlil predseda vlády na včerajšej tlačovke po nedeľňom mimoriadnom rokovaní vlády.

Poznamenal, že vláda by vtedy mohla obmedziť ich pohyb tým, že by veľmi rýchlo dokázala rozšíriť znenie núdzového stavu. Mohla by tak voči nim uplatniť aj všetky sankcie.

Nie všetci sú disciplinovaní

Polícia má do nedele zdokumentovaných viac ako 205 prípadov nedodržania osobnej povinnej karantény. Od pondelka regionálne úrady verejného zdravotníctva budú spracovávať postúpené podnety polície.

„Na vláde sme vydali pokyn, že všetci za nedodržanie karantény dostanú najvyššiu pokutu a nebudeme na niekoho prihliadať,“ uviedol Pellegrini s tým, že už len toto pomôže ako výstraha.