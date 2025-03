Slovenskí vodiči sa na čerpacie stanice pozerajú s úsmevom, ceny ich prekvapujú. Ďalší dôvod na radosť ale zatiaľ nepríde

Znižovanie cien pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach sa zrejme zastaví. Analytici tvrdia, že sme vzhľadom na vývoj na trhoch s ropou dosiahli nateraz povestné „cenové dno“.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, priemerná cena nafty by sa mohla nateraz udržať tesne pod 1 eurom a 50 centami a priemerná cena benzínu by sa mala zastabilizovať mierne nad úrovňou 1 eura a 50 centov. „To bude znamenať najlacnejšie tankovanie od decembra minulého roka,“ dodal Pánis.

Krátkodobý výhľad pre ceny ropy je podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka v túto chvíľu naďalej neutrálny. „Cena oboch ropných benchmarkov ostáva v širšom obchodnom pásme a neočakávame, že by v krátkom čase nastali výraznejšie zmeny, pokiaľ neuvidíme nové informácie z geopolitických ohnísk (Irán, Ukrajina), respektíve sa nezačne zvýšené čerpanie ropy pred začiatkom letnej motoristickej sezóny.“

„Ceny palív na našich čerpacích staniciach v posledných troch týždňoch klesali, teraz vnímame priestor pre istú korekciu, avšak nepôjde o žiadne prudké zdražovanie. Pravdepodobne sme však „cenové dno“ už videli,“ uviedol Boháček. „V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je benzín na Slovensku lacnejší o 10 centov a nafta o asi takmer deväť centov. A to napriek zvýšeniu dane z pridanej hodnoty (DPH),“ doplnil Pánis.

Stabilizáciu cien palív v najbližších dňoch predpokladajú analytici aj v okolitých krajinách. Naďalej platí, že najlacnejšie možno natankovať do spaľovacích motorov zo susediacich krajín EÚ v Českej republike, kde sa cena benzínu bude pohybovať okolo 1 eura a 40 centov. Jeho poľské ceny by sa mohli ustáliť okolo 1 eura a 45 centov.

Lacnejšie možno v porovnaní so Slovenskom pritom natankovať aj v Maďarsku a Rakúsku, kde ceny miestami klesli tesne pod 1 euro a 50 centov. Ceny benzínu v Chorvátsku a Slovinsku boli približne na úrovni slovenských.