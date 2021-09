Slovenskí politici majú hodinky za desaťtisíce, pápež si na luxus nepotrpí. Cena jeho hodiniek je prekvapivo nízka

Pápež František strávil na Slovensku štyri dni a určite zanechal v ľudoch výrazný odkaz. Nezaujal však len príhorovmi či stretnutiami. Prezentácia jeho ľudskosti a skromnosti bola doplnená aj o zistenie, že hlava katolíckej cirkvi nosí hodinky na pár eur.

Svätý Otec priletel na Slovensko v nedeľu poobede. Navštívil Bratislavu, Prešov, Košice a svoju návštevu ukončil v Šaštíne. Počas svojho pobytu sa stretol s najvyššími predstaviteľmi slovenskej politickej scény, s rómskou komunitou na Luníku IX či so skupinou mládeže na štadióne v Košiciach. Ľudí mohla zaujať jeho pozitívna energia, no pozornosti neunikli ani jeho hodinky.

Pápež zanechal v našej krajine silné odkazy týkajúce sa mieru, porozumenia a vzájomného rešpektu. Každá osobnosť, ktorá mala česť stretnúť sa s Františkom aj osobnejšie, neskrývala pozitívne dojmy a veľkú skromnosť Svätého Otca. O jeho povahe či vzťahu k materiálnym veciam však nesvedčili len slová a prítomnosť.

Dôkazom pápežovej skromnosti sú určite aj jeho hodinky, na ktoré upozornil profil na sociálnej sieti Facebook s názvom Dr. Hodinár.

Pápežove hodinky majú na trhu hodnotu 14 eur

Profil Dr. Hodinár si hodinky pápeža Františka všimol počas jedného z príhovorov. Do príspevku na sociálnej sieti napísal, že v prípade tohto modelu ide o japonské hodinky značky CASIO. Tieto hodinky fungujú na klasickú batériu, majú puzdro z platu a ocele a ich cena je 14 eur. Profil dodal, že sú to klasiky a práve dizajn výraznejších číslic na bielom podklade je vhodnejší aj pre ľudí so zhoršeným zrakom.

Pápež za pár eur, slovenskí politici za tisíce eur

Téma hodiniek slovenských politkov sa rozoberá pomerne často, prakticky vždy, keď sa niekto vplyvný objaví na verejnosti s extravagantným kúskom. Zatiaľ čo pápežovi ukazujú čas hodinky za 14 eur, naši politici si za tento doplnok veľmi radi priplatia. Na ceny hodiniek slovenských politikov upozornil v minulosti aj web Pluska.

Bývalý premiér Robert Fico nosil hodinky značky IWC Da Vinci, ktorých cena predstavovala 20-tisíc eur. Rovnakú značku v takmer identickej cene obľuboval aj Andrej Danko. Súčasný predseda strany Hlas-SD, Peter Pellegrini, mával na ruke známu značku Tag Heuer, pričom jeho model sa dal vyčísliť na 4- až 5-tisíc eur.