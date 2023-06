Slovenskí Alain Delon a Cher dostanú vlastnú reality show: Budú Lelkesovci novými Geissenovcami?

Slovenské televízie nezaháľajú, svojich divákov sa snažia pred obrazovkami stoj čo stoj udržať. Novinka televízie Markíza staví na istotu – hlavnými hrdinami jej novej reality show totiž majú byť slovenskí Alain Delon a Cher, teda manželia Lelkesovci.

Po tom, čo na obrazovkách televízie Markíza trhali rekordy sledovanosti Mojsejovci a na konkurenčnej JOJ-ke nemeckí milionári Geissenovci, budú mať slovenskí diváci možnosť nazrieť do života ďalšej extravagantnej manželskej dvojice. Ako dnes informoval denník Nový Čas, slovenská televízna jednotka má chystať reality show, ktorej hlavnými protagonistami budú Sisa Lelkes Sklovská a jej manžel Juraj.

Slovenská verzia Geissenovcov?

Nový Čas uvádza, že televízia si dvojicu a ich život na zdokumentovanie vybrala z viacerých dôvodov. „S ponukou na šou nás oslovili na Let´s Dance, kde nás stretli. Všetci totiž vedia, že každý piatok ideme na večeru a potom do noci žijeme,“ uviedol Lelkes detaily denníku. Nie je tajomstvom, že Lelkesovci aj napriek svojmu veku stále dokážu žúrovať v baroch a na diskotékach dlho do noci.

Ako tiež Juraj Lelkes doplnil, televízny štáb bude mať prístup aj do ich súkromia. Divákov tak čaká pohľad na to, čo doposiaľ o dvojici milujúcej luxus a extravaganciu možno nevedeli, aj keď so svojou šou dobu tentoraz zrejme nepredbehnú.

Zatiaľ nie je zrejmé, kedy sa s nakrúcaním šou začne, ani kedy prvé epizódy televízia odvysiela. O doplňujúce informácie sme TV Markíza požiadali. Po obdržaní odpovedí budeme článok aktualizovať.