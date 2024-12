Slovenská pomoc Ukrajine nekončí a bude pokračovať, sľúbil minister Blanár: Vyjadril sa aj k vojenským dodávkam

Slovensko bude aj naďalej pokračovať v pomoci pre Ukrajinu v humanitárnej oblasti a s dodávkami nesmrtiacej vojenskej techniky. Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) po skončení rokovaní ministrov zahraničných vecí NATO v Bruseli, informuje spravodajca TASR.

Dôležitá časť rokovaní ministrov bola podľa jeho slov venovaná vzťahom NATO s Ukrajinou. Do bruselskej centrály Severoatlantickej aliancie zavítal aj šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha, ktorý opísal zložitú situáciu na Ukrajine z pohľadu zásobovania a výpadkov energetickej infraštruktúry pred nadchádzajúcou zimou.

Problémy s elektrinou

„Je tam obrovský problém s elektrinou, denne sú výpadky aj 12 až 16 hodín. Prezentoval som vo svojom vystúpení, že Slovensko pomáha na komerčnej báze Ukrajine s dodávkami elektrickej energie a budeme v tom pokračovať,“ povedal Blanár. Spresnil, že to vyplýva aj z doterajších spoločných stretnutí slovenskej a ukrajinskej vlády.

Pripomenul, že Sybiha hovoril aj o zložitej situácii na bojisku a preto Kyjev od spojencov žiada ďalšiu vojenskú pomoc, najmä v oblasti protivzdušnej obrany. Blanár zopakoval, že Slovensko už nemá čo dodávať zo skladov vlastných ozbrojených síl a že v tejto chvíli nemá chránený svoj vzdušný priestor. Aj preto vyzval Alianciu na dodržiavanie záväzkov a pokračovanie v zaisťovaní rotačného systému protivzdušnej obrany pre krajiny východného krídla NATO, čiže aj Slovenska.

„To je pre nás jedna z priorít. My sami potrebujeme ochrániť našu kritickú infraštruktúru,“ opísal situáciu. Zdôraznil, že Slovensko do konca roka dokončí 14. humanitárny balík pre Ukrajinu, ktorý obsahuje aj elektrické generátory, a chce naďalej pomáhať dodávkami nesmrtiacej vojenskej techniky. To sa týka najmä oblasti odmínovania, strojov na pozemné stavebné práce či detektorov na chemické látky.