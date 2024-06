Slovenky prezradili, ako by nikdy nepomenovali svoje dieťa. Nájdete medzi nimi bežné, ale aj netradičné mená

Výber mena je veľmi dôležitý v živote každého budúceho rodiča. Ovplyvňuje to však množstvo veľmi individuálnych faktorov. Vybrať meno je veľmi subjektívne a nech si zvolíte akékoľvek, vždy sa nájde niekto, komu sa páčiť nebude.

Len máločo však dokáže v ľuďoch vyvolať diskusiu tak, ako debata o výbere mena pre dieťa. Veľmi veľa ľudí má predsudky na základe toho, akých ľudí s daným menom poznajú. Niektorí budúci rodičia nechcú, aby ich dieťa malo bežné meno, iným sa zase nepáčia tie, ktoré znejú príliš cudzo. Ľudia sa často pri výbere inšpirujú obľúbenými postavami z kníh či filmov, ale aj známymi osobnosťami.

Ktoré mená sú na Slovensku populárne?

Veľa ľudí si stále zachováva zvyk, že sa meno dedí, deti sa teda volajú po svojich rodičoch. Niektorí s tým ale vôbec nie sú stotožnení. Samozrejme, to čo sa páči vám, sa nemusí páčiť iným ľuďom, a to dokonca ani tým, ktorí sú vám najbližší. Množstvo budúcich rodičov sa preto rozhodne nepovedať, ako sa svoje dieťa chystajú pomenovať, aby sa im do výberu nikto nestaral.

Na Slovensku každý rok Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejňuje najpopulárnejšie mená za daný rok. V roku 2023 to boli už takpovediac tradičné mená Sofia, Eliška, Viktória a Nina. Čo sa týka chlapcov, najčastejšími menami boli Jakub, Samuel, Adam a Šimon. Zaujímavosťou je, že mená Sofia a Jakub si držia prvenstvá už od roku 2010, až na niekoľko výnimiek.

V roku 2014 a 2015 bol na prvom mieste Adam, v roku 2020 Ema a v roku 2021 to bola Nina. Okrem spomínaných mien sa v prvej dvadsiatke v minulom roku umiestnili mená Natália, Ema, Sára, Nela, Olívia, Mia, Hana, Diana, Laura, Tamara, Anna, Emma, Timea, Karolína, Júlia a Kristína. Z chlapčenských mien to boli Michal, Oliver, Tomáš, Filip, Matej, Martin, Tobias, Lukáš, Matúš, Alex, Dominik, Richard, Peter, Dávid, Patrik a Matias.

Slovenky majú problém s anglickými verziami mien

V rámci tejto témy sme sa rozhodli urobiť prieskum, preto sme sa na jednom diskusnom fóre opýtali, ktoré mená sa Slovákom a Slovenkám nepáčia a ako by nikdy svoje dieťa nepomenovali. Potvrdilo sa nám, že niektorí ľudia majú problém s menami, ktoré im pripomínajú nejakú konkrétnu osobu, s ktorou si nesadli. Veľmi často sa tiež opakovali mená, ktoré sa dajú pokaziť, alebo negatívne upraviť.

Mnohé Slovenky písali, že majú problém s prezývkou Dora pri mene Dorota. Samozrejme, našlo sa aj veľa takých, ktorí nesúhlasia. „Čo sa niekomu môže zdať ako najhoršie meno, sa zas inému môže zdať ako krásne… to, čo by som si dala ja, sa nebude páčiť mnohým a zas naopak. Každý nech si pomenúva, ako sa mu páči. Pokiaľ meno nie je hanlivé, každé je pre niekoho pekné,“ napísala jedna komentujúca.