Slovákom ostávajú na návštevu tejto pamiatky už iba posledné dni. Jej stav je nebezpečný a hrozí, že sa celá rozpadne

Kedysi strážil významnú obchodnú cestu a je najväčšou hradnou zrúcaninou na Liptove. Reč je o hrade Likava, ktorý sa nachádza neďaleko mesta Ružomberok. Jeho súčasný stav už začína byť nebezpečný a pre verejnosť by sa mal uzavrieť už o pár dní. Informuje o tom portál Správy STVR.

Hrad Likava si v súčasnom stave môžu návštevníci pozrieť už iba do konca septembra, následne by sa mal uzatvoriť. Už teraz je veľká časť historickej zrúcaniny pre verejnosť pre padajúce kamene neprístupná. Dobrou správou je, že hrad, ktorý strážil historickú cestu medzi Liptovom a Oravou, sa dočká vytúženej rekonštrukcie, ktorá by mala stáť okolo štyroch miliónov eur. Ak by sa totiž takáto oprava nezrealizovala, hrozilo by zrútenie celej pamiatky.

Likava je dnes expozíciou Liptovského múzea a ako prezradili kompetentní, 3,5 milióna eur získali zo zdrojov Európskej únie, pričom zvyšných 500-tisíc eur dofinancuje zriaďovateľ múzea Žilinský samosprávny kraj. Riaditeľ príslušného múzea tiež priblížil, ako by mal hrad po rekonštrukcii vyzerať.

„Hrad Likava, tak ako ho poznáme, vlastne zostane v tej istej hmote, ale bude zakonzervovaná ruina s tým, že jednotlivé tie nádvoria aj tie priestory paláca budú opäť prístupné verejnosti, tak ako boli kedysi prístupné v minulosti,“ uviedol Martin Hromada. Zároveň dodal, že hrad bude doplnený o expozičnú časť a konečne sa dočká aj napojenia na elektrickú sieť, čo umožní využívať moderné technológie v expozícii.

Odhadovaná doba rekonštrukcie je približne 24 mesiacov, počas ktorých si návštevníci nebudú môcť užívať krásne výhľady na tamojší región. Po ukončení prác sa však vrátia do zrekonštruovanej pamiatky, ktorá môže pomôcť v rozvoji domáceho cestovného ruchu. Čo sa týka samotného hradu Likava, podobnou uzáverou už prešiel aj pred siedmimi rokmi, keď bol na 12 mesiacov neprístupný z dôvodu sanácie brala, na ktorom stojí.