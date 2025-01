Slováci si za návštevu obľúbenej destinácie priplatia: Zavádza sa nový poplatok, hroziť budú veľké pokuty

Veľká Británia už niekoľko rokov nie je členom Európskej únie a postupne prechádza na nové pravidlá pre cudzincov. Londýn či iné lokality patria medzi obľúbené destinácie nielen Slovákov, no turisti si budú musieť po novom priplatiť.

Do Veľkej Británie sme donedávna mohli chodiť bez ohlásenia, len s občianskym preukazom. Teraz je však už potrebný platný cestovný pas a najnovšie krajina zavádza aj vstupný poplatok vo výške 12 eur, uvádza CNN.

Pre Slovákov od apríla

Pre ľudí z mimoeurópskych krajín bude tento poplatok povinný už od 8. januára a platí sa na osobu. Pre občanov EÚ vrátane Slovákov sa zavádza až od 2. apríla 2025. Ide o poplatok za elektronické cestovné povolenie (ETA) a zakúpiť ho je možné cez web britskej vlády, alebo cez aplikáciu.

Celý proces vám zaberie asi 10 minút a odpoveď od úradov by mala prísť do troch dní, no niekedy to môže trvať aj dlhšie. Povolenie bude možné opätovne použiť po dobu dvoch rokov od zakúpenia. Keďže sa však viaže na cestovný pas, v prípade, ak vám bude počas tohto obdobia vystavený nový doklad, povolenie stráca platnosť a treba požiadať o ďalšie. Ak sa do krajiny dostanete bez tohto povolenia, prepravcovi hrozí pokuta až do výšky 2000 libier.