Slováci rozhodli v ankete o novom dizajne policajných áut. Hlasovanie bolo tesné, vyhrala táto možnosť

Slováci mali možnosť do nedele 12. júna hlasovať na facebookovej stránke Polície Slovenskej republiky o vzhľade nových policajných áut. Ľudia mohli pomocou emotikonov vyjadriť svoj názor a podporiť jeden z troch navrhovaných dizajnov.

Príspevok sa ihneď stal virálnym a do dnešného dňa má viac ako 100-tisíc interakcií. Ľudom sa v ankete najviac páčil dizajn prvého auta, ktorý získal vyše 35-tisíc lajkov. Druhé miesto obsadil dizajn policajného auta, ktorému mali dať ľudia srdiečko. Ten dostal v ankete viac ako 34-tisíc „hlasov“. Tretie miesto získalo v ankete vyše 29-tisíc „hlasov“.

Dizajn áut prirovnávali k farbám Ukrajiny

Niektorým ľuďom sa však nové dizajny policajných áut nepáčili. Nesúhlasili s tým, že autá majú mať podobné farby, ako vlajka Ukrajiny. Zmena farieb však nie je náhodná, tieto farby používajú policajné vozidlá vo viacerých krajinách Európy, vrátane susedného Česka.

Slováci už v minulosti názvy cez Facebook vyberali

Nie je to však prvýkrát, čo Slováci dostali možnosť participovať sa na rozhodovaní cez Facebook. V lete 2020 dostali ľudia príležitosť hlasovať o názve nového mosta, pričom vtedy vyhral názov Lužný most.

Pamätný je aj rok 2012, kedy mohli Slováci hlasovať o pomenovaní (v tom čase nového) cyklomosta medzi Devínskou Novou Vsou a rakúskym Schlosshofom.

Verejnosť vtedy odovzdala najväčší počet hlasov návrhu, podľa ktorého by sa dnes most nazýval Most Chucka Norrisa. S názvom, našťastie, nesúhlasila rakúska strana, a tak cyklomost dostal pomenovanie Most Slobody, písali sme v staršom článku.