Policajné autá dostanú nový dizajn. Slováci o ňom môžu rozhodnúť hlasovaním na Facebooku

Slovenské policajné autá dostanú nový dizajn, pričom o jeho vzhľade môžete teraz hlasovať aj vy. Úlohou Policajného zbor Slovenskej republiky je slúžiť hlavne ľuďom, preto aj o vzhľade nových vozidiel môže rozhodovať široká verejnosť.

Hlasovanie o dizajne nových policajných áut potrvá do nedele 12. júna 2022.

„Občania Slovenskej republiky si zaslúžia moderný Policajný zbor, na ktorý sa budú môcť spoľahnúť v ktoromkoľvek okamihu svojho života. Príslušníci Policajného zboru zase na vedenie, ktoré im vytvorí podmienky na profesionálny výkon hodný 21. storočia. Z týchto dôvodov pracujeme na reforme, ktorej výsledkom bude nielen vyššia dôveryhodnosť polície, ale aj atraktívnejšia práca príslušníka Policajného zboru, lepšie platové náležitosti, nové uniformy a v neposlednom rade aj nový vozový park s moderným dizajnom, o ktorom môže v týchto dňoch rozhodnúť aj široká verejnosť,“ povedal prezident Policajného zboru Štefan Hamran.

Hlasovanie bude prebiehať veľmi jednoducho. Ľudia majú do nedeľňajšej polnoci čas na to, aby prostredníctvom konkrétneho emotikonu na sociálnej sieti Facebook vyjadrili podporu jednému z troch navrhovaných dizajnov.

Slováci už v minulosti názvy cez Facebook vyberali

Nie je to však prvýkrát, čo Slováci dostali možnosť participovať sa na rozhodovaní cez Facebook. V lete 2020 dostali ľudia príležitosť hlasovať o názve nového mosta, pričom vtedy vyhral názov Lužný most.

Na Slovensku pritom nejde o prvú podobnú výzvu. Pamätný je rok 2012, kedy mohli Slováci hlasovať o pomenovaní (v tom čase nového) cyklomosta medzi Devínskou Novou Vsou a rakúskym Schlosshofom.

Verejnosť vtedy odovzdala najväčší počet hlasov návrhu, podľa ktorého by sa dnes most nazýval Most Chucka Norrisa. S názvom, našťastie, nesúhlasila rakúska strana, a tak cyklomost dostal pomenovanie Most Slobody, písali sme v staršom článku.