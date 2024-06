Slováci, otvárajte peňaženky: Výrazne zdražie kúrenie aj pohonné hmoty, môže za to nová daň

Znečisťovanie našej planéty sa stáva čoraz väčším problémom a Európska únia sa snaží nájsť cestu, ako ľudí od takéhoto konania odradiť, alebo ho obmedziť. Jedným z takýchto opatrení je aj pripravovaná daň z uhlíka, ktorá sa plánuje zaviesť od roku 2027.

Pôvodné plány boli odlišné

Domácnosti, ktoré používajú na vykurovanie uhlie, by si tak mohli výrazne priplatiť, informujú TV Noviny. V súčasnosti totiž platia emisné kvóty za používanie uhlia len podniky, to by sa však malo zmeniť. Televízia informuje, že daň za tonu emisií by sa mohla oproti minuloročnej očakávanej sume vo výške 45 eur v roku 2027 zvýšiť až na 200 eur. Pôvodne sa teda rátalo so zaplatením desiatich centov za liter fosílnych palív.

Denník N ďalej píše, že výrazne zdražieť by mohli aj pohonné hmoty. Hoci sa pôvodne rátalo so zdvihnutím ceny benzínu o 10 centov za liter, táto cifra sa možno vyšplhá až na 40 centov, čo by pri aktuálnych cenách pohonných hmôt výrazne zdraželo tankovanie a Slováci by za liter paliva platili neraz aj viac ako dve eurá. Môže sa však ešte stať, že Brusel tieto pravidlá zmení.