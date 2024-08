Slováci budú nakupovať v ďalšej novej drogérii, mieri k nám tento nemecký reťazec. Hľadá už prvých ľudí, ponúka až 6 000 eur

Slovenskí spotrebitelia majú v súčasnosti pri nakupovaní drogérie niekoľko možností. Trh vo všeobecnosti ovládajú značky ako dm drogerie markt, 101 drogérie, respektíve Teta. Etablovaným hráčom však už čoskoro pribudne dvojnásobná konkurencia. Okrem Hebe, o ktorom sme vás informovali v tomto článku, k nám mieri aj nemecká sieť Müller. Upozornil na to portál Forbes.

Značka Müller je pre mnohých Slovákov známa, nakoľko je pomerne rozšírená v Nemecku, ale aj v neďalekom Rakúsku. Nájsť ju konkrétne môžu aj zákazníci obchodov v mestečku Kittsee. „Retailový reťazec pod logom oranžového kvetu ponúka spotrebiteľom najmä drogériový tovar, kozmetiku, hračky, multimédiá či potreby pre domácnosť,“ upresnil špecifikáciu reťazca magazín Forbes.

Expanzii na náš trh v súčasnosti nahráva niekoľko faktorov – tým prvým je, že si spoločnosť u nás zaregistrovala slovenskú divíziu pod názvom Mueller Drogérie Slovensko. Druhým indikátorom je obnovenie slovenskej webovej domény.

Na pracovnom portáli Profesia už dokonca sieť drogérií zháňa aj prvých zamestnancov, ktorým sľubuje skutočne štedrú odmenu. Napríklad, manažér pre expanziu by mohol dostať až 6-tisíc eur. Samotná nemecká spoločnosť sa zatiaľ k rozširovaniu svojej pôsobnosti na slovenský trh nevyjadrila, no uvedené kroky by mali byť jasnými dôkazmi jej aktuálnych plánov.