Slávny youtuber schudol šialených 114 kíl a nikto si to nevšimol: Takto sa mu to podarilo tajiť, ľudí totálne šokoval

Predstavte si, že vás na internete sleduje cez 4 milióny ľudí — aké náročné by podľa vás bolo pred nimi utajiť zreteľné zmeny na vašom výzore? Nech to znie akokoľvek neuveriteľne, youtuberovi menom Nicholas Perry s prezývkou Nikocado Avocado sa to podarilo. Ako informuje portál NBC News, za dva roky schudol šialených 114 kilogramov (250lb) a nikto si to ani nevšimol. Podarilo sa mu to vďaka veľmi dobrému plánu.

Táto internetová hviezda sa preslávila svojimi videami, v ktorých konzumuje všelijaké bizarnosti v podobe brutálne štipľavých jedál, alebo obrovských porcií kadečoho. V piatok však čakal jeho 4,27 milióna odberateľov poriadny šok.

Zverejnil video, v ktorom už na prvý pohľad vyzerá úplne inak. Poďme však pekne po poriadku. Na začiatku v ňom má na hlave nasadenú obriu masku pandy. Po chvíli si ju však skladá a nastáva totálne prekvapenie.

Nikocado Avocado sa zmenil na nepoznanie

V priebehu pár dní si video s jeho odhalením vyslúžilo cez 33 miliónov pozretí a ľudia v komentároch šalejú.

Fanúšikovia hovoria o historickom momente, ktorý bude prepisovať internet. „Pravdepodobne ide o jeden, ak nie vôbec o najväčší dejový zvrat v histórii YouTube,“ podotkol jeden z nich. „Internet na toto nebol pripravený,“ dodal niekto ďalší.

Chudol dva roky a mal plán

Naposledy zverejnil video pred siedmimi mesiacmi, a preto ľudia začali špekulovať o tom, či sa mu táto premena podarila za taký krátky čas. Pre NBC News však prezradil pravdu.

Realita je taká, že chudol dva roky a začínal na váhe presahujúcej 186 kilogramov (411lb) a aktuálne váži približne 72 kíl (158lb). Urobil to v tajnosti, pretože sa chcel s týmito zmenami vyrovnať v súkromí. Aby ho ľudia na ulici nepoznali, oholil si vlasy. Videá, ktoré pridával na internet, upravoval tak, aby na nich nebolo nič poznať. Potom sa na niekoľko mesiacov odmlčal.

Nie všetko, čo je na internete, je pravda

Samozrejme, svojím plánom priniesol aj dôležité posolstvo o tom, že netreba veriť všetkému, čo na monitoroch alebo obrazovkách svojich mobilov vidíme. „Zatiaľ čo na mňa všetci ukazovali prstom a smiali sa mi, že som sa prejedol, ja som mal celý čas všetko pod kontrolou,“ ozrejmila internetová hviezda.