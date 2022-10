Slávna pieseň od Franka Sinatru pripravila o život už niekoľko ľudí. Dokonca ju zakazujú v karaoke baroch

Frank Sinatra má mnoho populárnych piesní, jedna z nich však pripravila o život už niekoľko ľudí a spôsobuje aj bitky. Jeho najväčší hit My Way dokonca zakázali už aj v niekoľkých karaoke baroch.

Patrí medzi najikonickejšie piesne

V marci v roku 1969 uzrela svetlo sveta najslávnejšia pieseň Franka Sinatru – My Way. Ako informuje web The Vintage News, text napísal Paul Anka. Údajne ním chcel vyjadriť to, že Sinatra vždy žil svoj život bez výčitiek svedomia a nič neľutoval. Pieseň My Way je považovaná za tie najlepšie zo Sinatrovho repertoára, a to po vokálnej, ale aj po kreatívnej stránke. Avšak v karaoke baroch dokáže spôsobiť poriadny rozruch.

Karaoke je významnou súčasťou filipínskej kultúry a miestni obyvatelia si v obľube zaspievajú aj pieseň My Way. Niektorí ju ale považujú za prekliatu. Medzi rokmi 2002 až 2012 tu zomrelo odhadom 6 až 12 ľudí, pričom ich smrť má spojitosť so spomínanou piesňou.



V roku 2007 29-ročný Romy Baligula práve spieval v karaoke bare My Way. 43-ročnému vyhadzovačovi Robilitovi Ortegovi sa ale nepáčilo, že spieva falošne a dal to najavo. Romy si ale jeho komentáre nevšímal a spieval ďalej. To ale vyhadzovača poriadne nahnevalo, vytiahol zbraň a muža strelil do hrude. Romy zomrel na mieste a vyhadzovač skončil za mrežami.

Zomrelo kvôli nej už niekoľko ľudí

Podobných incidentov sa odohralo už toľko, že obyvatelia Filipín takýmto vraždám hovoria aj My Way Killings. Ďalší tragický incident sa odohral v roku 2018. 60-ročný muž sa pokúsil vytrhnúť mikrofón z rúk 28-ročného suseda. Strhla sa bitka a mladík napokon muža dobodal. 60-ročného muža okamžite previezli do nemocnice, ten ale zraneniam podľahol.

Aj kvôli násilnostiam, ktoré sa s piesňou spájajú, z nej má mnoho ľudí doslova strach. Niektoré karaoke bary dokonca zakázali túto pieseň spievať a stiahli ju zo zoznamu. Existuje niekoľko teórií, prečo Sinatrova skladba vyvoláva v ľuďoch agresívne reakcie. Niektorí si napríklad myslia, že je to natoľko náročná pieseň, že skutočne dobre ju mohol zaspievať jedine Sinatra. Ak sa o to pokúsi ktokoľvek iný, je to len výsmech.

Ďalší si myslia, že pieseň v ľuďoch vyvoláva pocit hrdosti a arogancie. Myslia si, že sú niekto významný, aj keď v skutočnosti to tak nie je. S tým sa vyrovnáva naozaj ťažko, čo môže viesť k agresivite. Jedna z teórií hovorí, že obyvatelia Filipín jednoducho nedokážu tolerovať ľudí, ktorí spievajú falošne. Násilie tu nie je ničím výnimočným, nie je teda až také prekvapivé, že chuť vraždiť môže vyvolať aj falošný tón.