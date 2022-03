Skúmajú záhadu 300-ročnej múmie morskej panny. Tvor s ľudskou tvárou a rybím chvostom pôjde na CT a analýzu DNA

Aj keď sme sa s morskými pannami v skutočnom živote stretli len ako s rozprávkovými bytosťami v detských knižkách či rôznych iných literárnych príbehoch, niektorí ľudia veria, že tieto mytologické postavy v skutočnom živote naozaj existujú. A nie raz sa im ich aj podarilo „uloviť“. Príkladom je aj údajné mumifikované telo zvláštnej bytosti, o ktorej sa stáročia verilo, že ide o mŕtve telo skutočnej morskej panny.

No je to ozajstná morská panna, ako si o mumifikovanom tele mysleli dlhé roky Japonci? Na to sa pokúsia prísť vedci, ktorí múmiu prazvláštneho tvora budú skúmať pomocou rôznych zariadení, informuje portál IFL Science.

Morská panna z Kochi

Analýze podrobia „múmiu morskej panny“, ktorá bola chytená do rybárskej siete veľmi dávno, konkrétne niekedy medzi rokmi 1736 až 1741. Zvláštne vyzerajúceho tvora (alebo pokojne aj tvorov) ulovili pri pobreží dnešnej prefektúry Kochi v Japonsku. Odvtedy toto telo bolo držané v chráme Enjuin v Asakuchi, kde bolo vystavené, aby sa k nemu veriaci modlili a uctievali ho.

Ako jeden z vysokopostavených kňazov chrámu prezradil, mumifikované telo údajnej morskej panny slúžilo aj ako nástroj, ku ktorému sa usadlíci v chráme modlili aj počas stále pretrvávajúcej covidovej pandémie. Modlením sa k nej chceli pandémiu zastaviť, no skončilo sa to, samozrejme, neúspechom.

Tvora podrobia analýze DNA i CT-čku

Dlhoročná záhada ale bude mať zrejme celkom iné vysvetlenie a o morskú pannu s najväčšou pravdepodobnosťou vôbec nejde a ani nikdy nešlo. To ukážu až výsledky analýzy. Zvláštneho tvora sa podarilo dostať z chrámu a vedci ho teraz podrobia skenovaniu pomocou CT-čka.

Tím výskumníkov verí, že tvor, ku ktorému sa stáročia veriaci modlili, je zrejme len zvráteným výtvorom ľudí. Testovať budú vzorky DNA odobraté z múmie, aby zistili, z ktorých zvierat je mŕtvola vytvorená. Zatiaľ sa vedci nazdávajú, že by mohlo ísť o zošité telá ryby a opice. Už dávnejšie výskumy podobných tiel totiž presne k takémuto výsledku vedcov priviedli.

V 100 % podobných prípadov ide o podvrh

Jedným z najznámejších podvodov podobného druhu bola takzvaná „morská panna z Fidži“. Tú svetu vystavil istý P. T. Barnum, ktorý za vystavenie údajnej morskej panny pýtal od ľudí peniaze. Na propagáciu svojho biznisu využíval rôzne kresby typických mýtických morských panien – krásne stvorenia s hlavou a telom ženy, no s rybím chvostom. To, čo však napokon návštevníci jeho výstavy videli, bola horná polovica tela opice, ktorá bola prišitá k rybe.

Vedci predpokladajú, že podobným vtipom je aj morská panna z Kochi. Zatiaľ všetky zistenia totiž naznačujú, že by opäť mohlo ísť o podobný exemplár. Tentokrát ale niekto telo opice prišil k lososovi.