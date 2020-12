Situácia sa u nás zhoršuje. Ak by platil nový semafor, v piatich regiónoch by hrozil tvrdý lockdown

O otvorení škôl sa rozhodlo už dnes v poobedňajších hodinách, kedy sa uskutočnila mimoriadna schôdza vlády. V pondelok (7. 12.) a v ďalších dňoch otvoria svoje brány niektoré školy na Slovensku, ktoré o to prejavili záujem.

Po piatkovom mimoriadnom rokovaní vlády to oznámil minister školstva Branislav Gröhling s tým, že pôjde o pilotný projekt. Otvoreniu bude predchádzať testovanie žiakov, ich rodičov i zamestnancov škôl. Gröhling spresnil, že v decembri budú nastavovať a dolaďovať podmienky, aby už boli na januárové otvorenie škôl pripravené.

Pendlerom na hraniciach budú uznávať aj test zo zahraničia

Pendlerom, ktorí sa budú musieť na hraniciach od pondelka (7. 12.) preukázať negatívnym antigénovým alebo PCR testom, nie starším ako 14 dní, budú uznávať aj test vykonaný v zahraničí. V piatok to po rokovaní pandemickej komisie povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas. Vyhlášku bude v pondelok Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR aktualizovať.

Vykonaný test však musí byť certifikovaný na území Európskej únie (EÚ). Deti podľa jeho slov zatiaľ testy nepotrebujú.

Situácia na Slovensku sa zhoršuje, M. Krajčí semafor predstaví po doplnení

Epidemiologická situácia na Slovensku sa podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) začína zhoršovať. Najhoršia je v Bratislavskom kraji. Šéf rezortu o tom informoval po piatkovom rokovaní pandemickej komisie s tým, že mierne pribúda aj pacientov v nemocniciach, čo je znepokojivé. Poukázal na to, že ak by sa Slovensko riadilo novým semaforom, v piatich regiónoch by podľa návrhu mal byť tvrdý tzv. lockdown. Avizoval, že semafor predstaví po doplnení ostatnými rezortmi.