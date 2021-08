Situácia sa mierne zhoršuje, variant delta dominuje. Takáto je podľa Lengvarského prognóza na Vianoce

Ešte pred samotným rokovaním vlády odpovedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský na otázky novinárov, ktorí sa informovali najmä na nastávajúcu udalosť, a to príchod pápeža Františka na Slovensko. Po rokovaní oznámil aktuálne informácie o epidemiologickej situácii.

Minister neuvažuje nad tým, že by sa s pápežom stretli aj testovaní ľudia alebo tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. „Ja si myslím, že dohoda je jasná a tá bude platiť, dúfam,“ povedal pred rokovaním vlády.

Za utorok pribudlo na Slovensku ďalších 81 prípadov nákazy koronavírusom. Laboratóriá celkovo ukončili 5 380 PCR vyšetrení. Počet hospitalizovaných sa zvýšil o troch, v nemocniciach tak leží 71 pacientov.

„Za posledný týždeň je počet pozitívne testovaných na delta variant 158 vzoriek z celkového počtu 160 sekvenovaných vzoriek. Predstavuje to 98,8 % zastúpenie,“ pripomenulo Ministerstvo zdravotníctva SR. Antigénové testy potvrdili 21 pozitívne testovaných, v utorok ich vykonali 7 513.

O tretej vlne rozhodnú nezaočkovaní nad 50 rokov

O tretej vlne pandémie koronavírusu rozhodne počet nezaočkovaných ľudí nad 50 rokov. Myslí si to premiér Eduard Heger. „To, ako bude vyzerať tretia vlna, rozhodnú nezaočkovaní ľudia nad 50 rokov. Môj odkaz občanom je veľmi jasný, že nemáme inú cestu, ak chceme žiť slobodne, bez opatrení. Vakcína je tá cesta,“ povedal pred rokovaním vlády Heger.

Na tlačovej besede k aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku informovali minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz MZ SR Matej Mišík. Minister na úvod povedal, že situácia v spojení s covidom je stabilná, počet prípadov mierne rastie, stabilná situácia je aj v nemocniciach.

Situácia v Európe je pri každej krajine rôzna. V krajinách, kde stúpali prípady ešte na začiatku leta, teraz klesajú, v ostatných krajinách počty nových prípadov naopak stúpajú. Čo sa týka krajín V4, prípady rastú len mierne, pokračoval Matej Mišík. Na Slovensku pribúda okolo 100 prípadov denne. Trend sa vyvíja podobne ako minulý rok, sme však 2 týždne popredu.

Prognóza na Vianoce

Očakáva sa, že keď sa deti vrátia do škôl, počty prípadov budú stúpať. Za uplynulý deň podali prvú dávku vakcíny 2 458 ľuďom, druhú dostalo 3 025 osôb. Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 2 358 575, druhou dávkou je zaočkovaných 2 135 562 ľudí. Už 21 % detí je očkovaných, čo je dobrá správa. Celková zaočkovanosť nad 50 rokov stúpa, niektoré okresy sa zlepšujú a blížia sa k hranici 65 %, kedy idú automaticky o jeden stupeň nižšie.

Minister Lengvarský pre denník Pravda v rozhovore povedal, že tretia vlna bude zároveň aj posledná vlna pandémie, ktorá nás čaká tento rok. Keďže delta je nákazlivejšia, očakáva sa, že sa bude šíriť rýchlejšie a vo väčšom množstve. To by znamenalo, že ďalšia vlna sa nebude ťahať na toľko mesiacov, ale mohla by sa skončiť už skôr. Podľa ministra budú Vianoce bez vírusu, resp. že tretia vlna už bude v tom čase skončená.

Rozdelenie okresov od pondelka 30. augusta

Od pondelka 30. augusta bude podľa COVID automatu v stupni ostražitosti 14 okresov. Všetky ostatné okresy budú v stupni monitoringu.

V stupni monitoring budú okresy:

okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Bratislava I.-V., okres Brezno, okres Bytča, okres Čadca, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Ilava, okres Komárno, okres Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levice, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Myjava, okres Námestovo, okres Nitra, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Poltár, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Prievidza, okres Púchov, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Šaľa, okres Senec, okres Senica, okres Skalica, okres Snina, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Svidník, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Trenčín, okres Trnava, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Veľký Krtíš, okres Žarnovica, okres Žilina, okres Zlaté Moravce a okres Zvolen.

V stupni ostražitosť budú okresy: