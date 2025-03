Sex v roku 2025 mení pravidlá hry. Čakajú nás odvážne trendy, ktoré rozhýbu vašu spálňu aj fantáziu

Tento rok sa učíme prežívať intimitu pomalšie, hlbšie a s väčším pôžitkom. Erotika sa stáva únikom aj cestou k sebaláske.

Ako uviedol magazín ELLE, rok 2025 nám do života prináša nový typ intimity, a to vedomý, vnímavý a autentický. Unikáme z rýchleho sveta a učíme sa prežívať vlastnú sexualitu bez nánosov stresu či očakávaní. Viac ako kedykoľvek predtým objavujeme nielen vlastné telo, ale aj túžby, hranice a potrebu úprimnej komunikácie. Intimita už dávno nie je len o sexe samotnom. Stáva sa priestorom na zmyselný únik, starostlivosť o seba a budovanie hlbšieho spojenia s partnerom aj so sebou.

Erotický únik: Fantázia ako nový domov

Dnes už nie je hanbou ponoriť sa do sveta erotickej literatúry alebo si vychutnať film, ktorý nešetrí erotikou. Rok 2025 je rokom, keď sa z erotických príbehov a zmyselného obsahu stáva vítaný únik pred realitou a každodenným zhonom.

Fantasy romantika plná napätia a vášne dobýva bestsellerové rebríčky, BookTok zaplavuje hashtag #smut a fanúšikovia hltajú príbehy od Sarah J. Maasovej či Penelope Douglesovej. Zmyselné fantázie už nie sú tabu, ale naopak, sú nástrojom sebapoznania a hravého objavovania vlastných túžob v bezpečí vlastnej mysle.

Karezza: Slow sex v najlepšej podobe