Severná Kórea ukázala scénu ako z hollywoodskeho filmu. V hlavnej úlohe Kim Čong-un dáva pokyn na odpálenie rakety

Severná Kórea odpálila vo štvrtok zo svojho východného pobrežia smerom k moru „neidentifikovateľnú strelu“. Informovali o tom armády Južnej Kórey i Japonska, podľa ktorých mohlo ísť o test balistickej rakety. Dnes sa na internet dostalo video, ktoré vzbudzuje rozpaky.

„Severná Kórea vypálila neidentifikovateľnú strelu smerom na východ,“ uviedol generálny štáb juhokórejských ozbrojených síl s tým, že zrejme išlo o raketu dlhého doletu alebo medzikontinentálnu balistickú strelu. Ak by to tak bolo, išlo by podľa Reuters v KĽDR o test najväčšej rakety od roku 2017.

Japonská vláda taktiež nahlásila odpálenie strely z územia Severnej Kórey, pričom uviedla, že mohlo ísť o balistickú strelu. Japonsko predpokladá, že vypálená strela dopadla do zóny jeho ekonomického záujmu.

Severná Kórea od začiatku tohto roka uskutočnila niekoľko skúšok rakiet, ktoré môžu niesť jadrovú hlavicu, čo je v rozpore s rezolúciami OSN.

Severokórejská štátna televízia priniesla zostrihané video z prvého testu tejto novej rakety, ktorá môže niesť jadrovú zbraň. Jej cieľom má byť obmedzenie vojenských hrozieb USA, píše NK News. Ak by ste si mysleli, že z videa pôjde strach, je to trochu inak.

Ako môžete vidieť vo videu nižšie, Kim Čong-un má na sebe oblečenú koženú bundu a čierne okuliare. Prichádza v spomalených záberoch zostrihaných ako vo filme. Následne je prestrih na samotnú mohutnú raketu, ktorej udelia zelenú na odpálenie. Vodca si predtým zloží svoje okuliare a následne prikývne.

BREAKING: North Korea’s state-run television shows edited footage of Kim Jong Un guiding the test-launch of what the country referred to as the Hwasong-17 ICBM.

Latest story: https://t.co/belL7EdPUl

(Video: KCTV) pic.twitter.com/APifRhtJVr

— NK NEWS (@nknewsorg) March 25, 2022