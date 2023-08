Severná Kórea spáchala najväčšiu krádež áut v dejinách: Od Švédska kúpila pred 50 rokmi 1 000 áut, dodnes za ne nezaplatila

Keď sa povie krádež auta, zrejme vám zíde na um poškodený zámok a auto, ktoré nešťastnému majiteľovi zmizlo z parkoviska. V prípade najväčšej krádeže áut v histórii to ale bolo inak. Severná Kórea si ich totiž od Švédska jednoducho vzala a nikdy ich nevyplatila. Ako je to možné?

Chceli nadviazať priateľské vzťahy

Ako informuje web NPR, pred viac ako 30 rokmi novinár Urban Lehner napísal o svojom zážitku z návštevy krajiny plnej bizarností. Okrem iného poznamenal, že všade jazdil v aute Volvo a cesty boli až na to jeho auto takmer úplne prázdne. Pokojne sa mohol hnať cez 5 jazdných pruhov a nikto si to ani nevšimol, lebo cez ne okrem neho nikto iný nejazdil. Dodáva, že každý novinár, ktorý do krajiny prišiel, dostal vodiča, tlmočníka a Volvo.

Ako sa ale Volvo dostalo do rúk Severokórejčanov? Pred desiatkami rokov, keď sa Volvo 144s ešte stále vyrábalo, Švédsko chcelo rozšíriť svoj trh a expandovať aj do tejto krajiny. Severná Kórea a Švédsko teda podpísali zmluvu, v rámci ktorej Švédsko severokórejskej vláde predalo a doviezlo nielen 1 000 áut Volvo, ale aj rôzne ťažké stroje švédskej výroby (tie neskôr ostali hrdzavieť v skladiskách).

S ekonomikou to bolo inak, ako sa zdalo na prvý pohľad

Švédski ekonómovia verili, že Severná Kórea je krajinou nových možností a bude im to dobre vynášať. Po kórejskej vojne sa ekonomika v krajine zdanlivo pozbierala a stával sa z nej funkčný priemyselný štát. Švédsko tak v podobe odoslaných strojov investovalo celkovo 70 miliónov dolárov. V roku 1975 sa dokonca stalo prvou krajinou, ktorá sem začala posielať diplomatov a založila tu aj vlastnú ambasádu (ďalšie krajiny tu ambasády založili až po roku 2001).

Švédsky diplomat Erik Cornell, ktorý sem bol vyslaný, ale veľmi rýchlo zistil, že nie je všetko tak, ako sa na prvý pohľad zdá. Ukázalo sa, že severokórejská ekonomika je na tom v skutočnosti veľmi zle. Obchody so západom čoskoro ustali, pretože Severná Kórea neplatila za dovezený tovar a dlhy čoraz viac narastali. Presne takýto osud postihol aj 1 000 áut Volvo, ktoré Švédsko odoslalo do krajiny v dobrej nádeji. Ostali do dnešného dňa nezaplatené.

V priebehu rokov sa dlh aj s úrokmi vyšplhal na neuveriteľnú sumu 322 miliónov dolárov. Švédsko aj naďalej dvakrát ročne posiela Pchongjangu upomienku, avšak márne. Napriek tomu sa ale Švédsko naďalej pokúša udržiavať so Severnou Kóreou dobré vzťahy a ambasáda v krajine má aj dnes svoje miesto.