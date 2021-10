Sériovým vrahom by mohlo odzvoniť. Nová metóda pomocou DNA možno navždy vymaže sériový zločin

Generálny riaditeľ laboratória v Texase, ktoré vykonáva prelomovú prácu v oblasti vedy o DNA, hovorí, že technológia, ktorú používajú, by jedného dňa mohla úplne vymazať sériový zločin.

Ako píše web LAD Bible, je to možno veľké tvrdenie, ale generálny riaditeľ spoločnosti Othram Inc. David Mittelman hovorí, že to je „100 percentný“ fakt. A sebavedomie mu patrí zaslúžene.

Rozdiel v starej metóde je obrovský

Forenzná technológia DNA už vykonala výkony, ktoré by sa predtým považovali za nemožné. Pomohli vyriešiť prípady už od roku 1881 a dokonca identifikovali jednu z obetí najplodnejšieho sériového vraha v USA Samuela Littlea.

So správnym financovaním a výrazným zvýšením počtu operácií by Othram mohol urobiť zo sériového zabíjania minulosť a zároveň pomôcť tisíckam rodín zistiť, čo sa stalo s ich blízkymi, a vyriešiť desiatky rokov staré, odložené prípady.

Ako to vlastne funguje? Mittelman verí, že práca môže pomôcť v budúcnosti ukončiť sériovú trestnú činnosť. V súčasnosti má USA systém, ktorý sleduje iba 20 markerov v DNA. Systém spustený FBI im potom umožňuje skontrolovať, či sa v ich databáze nenachádza ktokoľvek, kto sa zhoduje s tým, čo sa zistí na mieste činu. To však vyžaduje, aby osoba bola v prvom rade v databáze.

Tento spôsob je užitočný, ak niekto potrebuje byť spojený s trestným činom alebo spácha iný trestný čin po tom, čo sa v databáze už nachádza. Ako vysvetlil Mittelman, mnoho nezvestných obetí nebude v databáze, a preto je nepravdepodobné, že by sa našli.

V skutočnosti úspešnosť používania systému CODIS FBI je len jedno percento. Tvrdí tiež, že súpravy DNA používané na identifikáciu osôb zapojených do sexuálnych zločinov sú úspešné iba v 15 percentách prípadov.

Súčasné systémy boli navrhnuté tak, aby chytili zločincov, nie identifikovali telá. Okrem toho sa systém datuje len do 90. rokov 20. storočia, takže je nepravdepodobné, že by sa prostredníctvom tohto systému vyriešilo veľa prípadov predtým.

Stovky tisíc markerov odoberajúcich stopové množstvá DNA

Teraz je Othram schopný odobrať malé časti DNA – „stopové množstvá“ – a vytvoriť profily nielen s dvadsiatimi, ale s desaťtisícmi až stovkami tisíc markerov. To je obrovská zmena a znamená to, že sa môžu začať zaoberať prípadmi, ktoré by inak zostali navždy nevyriešené.

Môžu nájsť príbuzných, dokonca aj vzdialených, ktorí by im mohli pomôcť. To sú informácie, ktoré poskytujú orgánom činným v trestnom konaní, ktorí – vyzbrojení nástrojmi, ktoré by predtým nemali – môžu nájsť zločincov aj obete. Ako uvádza Mittelman: „Je veľmi ťažké hľadať spravodlivosť pre človeka, keď neviete, kto to je. Vedieť, kto niekto je, je veľká časť boja o pochopenie okolností niekoho smrti.”

Použitie tejto technológie im už pomohlo identifikovať obete sériových vrahov spred 44 rokov, ako aj prípady prelomenia viktoriánskej éry, rovnako ako aj dnešné zločiny.

Mittelmana však zaujíma budúcnosť. “Budúcnosť, ktorú vidím, je, že nebudete mať tieto veľké nevybavené prípady. Ľudia už nebudú páchať sériové zločiny, pretože ak spáchajú zločin a nebude možné ich identifikovať, identifikujeme ich pomocou Othramovej metódy,“ povedal.

“Myslím si, že to je dobrým znamením na predchádzanie budúcej trestnej činnosti. Stane sa rutinnou súčasťou súboru nástrojov – Othram je len ďalší nástroj. Vezmite nástroje, ktoré potrebujete na vyriešenie prípadu, a ak jeden nefunguje, vyskúšate iný.”

LAD Bible