Seniori, pozor! Na splnenie dôležitej povinnosti máte čas do konca mesiaca. Týka sa to jednej skupiny dôchodcov

O viacerých povinnostiach, ktoré musia dôchodcovia splniť aj po tom, ako začnú poberať dôchodok, sme vás informovali v článku. Priniesli sme prehľad povinností spojených s rôznymi druhmi dôchodku. Väčšina z nich sa spájala so zmenami, ktoré je potrebné ohlásiť do pár dní. V tomto prípade majú dôchodcovia čas do polovice januára, a niektorí do konca mesiaca.

Článok pokračuje pod videom ↓

Sociálna poisťovňa opäť upozorňuje poberateľov dôchodkov, žijúcich mimo Slovenskej republiky, na povinnosť doručiť potvrdenie o žití. Tí, ktorí žijú v krajinách Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo vo Švajčiarsku, musia potvrdenie doručiť do 31. januára 2025. Pre dôchodcov, žijúcich mimo týchto krajín, sa termín posúva na 15. januára 2025.

Výnimku má len jedna skupina dôchodcov

Táto povinnosť sa musí plniť štyrikrát ročne. Výnimku predstavujú poberatelia v Českej republike, ktorí vďaka elektronickej výmene údajov medzi Sociálnou poisťovňou a Českou správou sociálneho zabezpečenia túto povinnosť nemajú. Sociálna poisťovňa zasiela potrebné tlačivá spolu s rozhodnutím o zvýšení dôchodku, ale dôchodcovia si môžu tlačivo stiahnuť aj online. Tlačivo je potrebné vyplniť, dať úradne osvedčiť podpis a zaslať buď poštou, alebo elektronicky. „Týmto postupom môžeme bez prerušenia vyplácať dôchodky a predchádzať komplikáciám,“ zdôrazňuje poisťovňa.