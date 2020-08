Satelitné snímky ukazujú skazu po výbuchu v Bejrúte. Dusičnan amónny pochádzal z ruskej lode

Hlavné mesto Libanonu má za sebou viac ako 24 hodín od obrovskej tragédie. V Bejrúte stále pokračujú záchranné práce, počet obetí a zranených neustále stúpa. Úrady začali vyšetrovanie mohutných eplózií, objavili sa aj prvé informácie o pôvode viac ako 2 700 ton nezabepečeného dusičnanu amónneho, ktorý tragédiu spôsobil. Svet medzitým vysiela do krvácajúcej metropoly Libanonu humanitárnu pomoc a satelitné snímky ukazujú rozmetané epicentrum katastrofy.

Počet obetí výbuchu v Bejrúte podľa posledných štatistík stúpol na 135, počet zranených prevyšuje 5 000. Hlavné mesto Libanonu je v troskách, záchranné tímy aj miestni obyvatelia stále pracujú na vyťahovaní zranených a mŕtvych z trosiek mesta, ktoré bolo v minulosti centrom “Švajčiarska na Blízkom východe”. Libanon kedysi patril k najbohatším krajinám v regióne, po niekoľko rokov trvajúcom úpadku sa dostal do hlbokej krízy. Aktuálna katastrofa hlavné mesto zasiahla v tom najmenej vhodnom čase.

Výbuch v bejrútskom prístave s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobilo obrovské množstvo nedostatočne zabezpečeného dusičnanu amónneho v jednom z miestnych skladov. Chemikália explodovala po rozsiahlom požiari, ktorého príčina zatiaľ známa nie je. Kto je zodpovedný za nedostatočné zabezpečenie dusičnanu amónneho bude predmetom ďalšieho vyšetrovania. Agentúra DPA s odvolaním sa na ruský spravodajský portál RBC včera informovala, že obrovské množstvo chemikálie pochádzalo z nákladnej lode vo vlastníctve ruského občana. Dusičnan amónny pred šiestimi rokmi preložili z lode do prístavného skladu.

Nákladná loď Rhosus podľa súkromnej libanonskej televízie LBC International pred šiestimi rokmi pre technickú poruchu zakotvila na svojej ceste do Afriky v bejrútskom prístave. Po poruche v Bejrúte sa Grečuškin prestal o loď zaujímať, pretože podľa členov posádky im nedokázal primerane zaplatiť. Nebezpečný náklad tak údajne vyložili do prístavného skladu, kde ostal niekoľko rokov.

Na katastrofu, ktorá podvečer 4. augusta otriasla hlavným mestom Libanonu, rýchlo zareagovali aj ďalšie krajiny. Do Bejrútu už v priebehu včerajšieho dňa prichádzali záchranné tímy z viacerých európskych krajín vrátane Českej republiky, Francúzska, Nemecka či Grécka. Do Libanonu prichádza aj materiálna a humanitárna pomoc, 23 ton posiela z Dubaju OSN, zásoby poslalo aj Rusko. V prístavných skladoch totiž krajina uchovávala aj väčšinové zásoby obilia či medicínske zásoby. Záchranný tím Libanonu ponúklo aj Slovensko.

Na znak solidarity sa včera vo svete do libanonských farieb zafarbilo hneď niekoľko svetových miest a známych budov. Do červeno-biela sa aj s vyobrazením libanonského cédra obliekla najvyššia stavba sveta Burj Khalifa, radnica v Belfaste, známy hotel v katarskej Dohe a dokonca aj izraelský Tel Aviv, s ktorým má Libanon v poslednom období napäté vzťahy.

The world’s tallest building Burj Khalifa lits up in Lebanese flag colors in solidarity with its people after the horrific Beirut port explosions#BeirutBlast #Beirut pic.twitter.com/jLTftMl5Zo

— حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) August 4, 2020