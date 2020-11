SaS už dobieha OĽaNO. Ak by sa parlamentné voľby konali tento víkend, zvíťazil by Hlas-SD

Ak by sa parlamentné voľby konali tento víkend, zvíťazila by strana expremiéra Petra Pellegriniho Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) so ziskom 21,3 percenta.

Na druhom mieste by sa umiestnilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktorému by svoj hlas odovzdalo 15,8 percenta oslovených. Tretie miesto by obsadila strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú by volilo 14,2 percenta účastníkov prieskumu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis pre reláciu TV Joj Na hrane na vzorke 1 021 respondentov, ktorý vykonala v dňoch 20. až 25. novembra.

Do parlamentu by sa dostalo 8 subjektov

Do parlamentu by sa dostalo osem politických subjektov. Na ďalších miestach sa v prieskume umiestnili Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (8,1 percenta), Smer – sociálna demokracia (7,9 percenta), Progresívne Slovensko (5,5 percenta), hnutie Sme rodina (5,3 percenta) a Strana maďarskej komunity (5,2 percenta). Pred bránami parlamentu by ostalo Kresťanskodemokratické hnutie (štyri percentá) aj vládna strana Za ľudí (3,8 percenta).