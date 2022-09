SaS napokon budúci týždeň pomôže otvoriť schôdzu, parlament ďalej blokovať nebude. Zahlasuje aj za dva zákony

Strana SaS pomôže budúci týždeň v utorok otvoriť schôdzu Národnej rady SR (NR SR). V piatok na tlačovej besede to uviedol predseda SaS Richard Sulík. „Naším záujmom nie je dlhodobo blokovať parlament. Budeme hlasovať za dva energetické zákony,“ povedal Sulík.

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) rokuje individuálne s parlamentnými stranami o riešení situácie a fungovaní parlamentu. Počas piatka sa stretol so zástupcami SaS. Pre TASR to uviedla Kollárova hovorkyňa Michaela Jurcová. Ak by individuálne rokovania k ničomu neviedli, predseda podľa jej slov nevylučuje ani zvolanie okrúhleho stola, no momentálne to nie je aktuálne.

O podpore ďalších zákonov budú rokovať

Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga na sociálnej sieti potvrdil, že sa dohodli na otvorení schôdze v utorok. Rokovali podľa jeho slov o konkrétnych návrhoch zákonov a podpore pre ne. „Pri niektorých zákonoch bude ešte rokovanie pokračovať,“ poznamenal s tým, že stretnutie bolo vecné a konštruktívne.

SaS dopredu avizovala svoj postup

V parlamente sa mala počas týždňa začať plánovaná riadna schôdza, plénum však nebolo uznášaniaschopné. Neprezentovali sa poslanci z SaS ani zvyšok opozície. Kollár preto odsunul začiatok rokovania na utorok (20. 9.). SaS dopredu avizovala svoj postup. Chcela si urobiť prieskum parlamentných síl a zistiť, kto z opozície pomôže menšinovej vláde otvoriť rokovanie.