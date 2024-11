Salma Hayek drží v rukách veľký triumf. Prezradila tajomstvo svojej mladistvej pleti, ktoré vás vyjde lacno

Herečke neprischla prezývka „ikona krásy” len tak. Dlhé roky uchvacuje svojou žiarivou a bezchybnou pleťou. Vek nepredstavuje žiadnu prekážku, podľa nej je dôležité používať tie správne kozmetické produkty s rastlinnými výťažkami. Príroda vraj ukrýva poklad, ktorý ocenia všetky ženy túžiace po krásnej pleti.

Namiesto botoxu a výplní

Salma Hayek je vo filmovom priemysle už takmer tri desaťročia, ale jej mladistvý vzhľad a dokonalá postava naznačujú, ako keby bola na začiatku svojej kariéry. Hviezda, ktorá v septembri oslávila 58 rokov, prisahá na jeden krém, ktorý stojí za jej rozjasnenou a zdravou pleťou. Nejde pritom o žiadny veľký zázrak, len o silu špeciálnej kôry stromu, ako píše Brightside.

„Používam výťažok z Tepezcohuite, ktorý sa používa v Mexiku na popáleniny, pretože úplne regeneruje pokožku,“ prezradila herečka v rozhovore. „Keď som ho vzala do amerických laboratórií, opýtali sa ma, ako je možné, že to nikto doteraz nepoužíva. To je dôvod, prečo nemám botox ani výplne,” priznala herečka.

Využitie pri popáleninách