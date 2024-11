S Putinovými rukami sa v novom videu podľa ľudí niečo deje: Vyzerajú úplne nehybne, špekulujú o jeho zdravotnom stave

Okolo zdravotného stavu Vladimira Putina sa už v minulosti objavilo viacero teórií a diskusií. Teraz je to tu opäť. V novom videu zaujali pozornosť ľudí ruky ruského prezidenta. Počas jeho prejavu, ktorý trval niekoľko minút, pôsobia až nehybne.

Spomínané video bolo zdieľané na sociálnej sieti X a upozornil naň napríklad filmár Patrick Hölscher. V popise dodal, že zdravotný stav Putina musí byť po tomto videu oficiálne spochybnený.

Magazín Newsweek vysvetlil, že v takejto polohe rozprával 20 minút a zatiaľ čo sa jeho tvár alebo telo hýbali, ruky boli staticky položené na stole, takmer nehybne. Video bolo zverejnené priamo Kremľom.

