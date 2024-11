S najväčším jazerom sveta sa deje niečo strašné, dovolenkári odchádzajú šokovaní. Voda im takpovediac mizne pred očami

Na pomyselnej hranici medzi Európou a Áziou leží Kaspické more. To je stále považované za najväčšie jazero sveta, pričom jeho pobrežie zdieľajú Rusko, Kazachstan, Azerbajdžan, Irán a Turkménsko. Všetky uvedené štáty musia v súčasnosti čeliť problémom, ktoré sa s jazerom spájajú.

Najnovšie sa objavili správy o tom, že zo svojich dovoleniek už chodia výrazne sklamaní práve Turkméni. Ako uvádzajú Hospodárske noviny, Turkménsko len pred pár rokmi na brehu Kaspického mora, v oblasti Avaza, vybudovalo nový luxusný rezort, ktorý v lete navštívil aj tamojší prezident. Na dovolenku sem svojich zamestnancov posielajú aj štátne inštitúcie a spoločnosti.

Bohužiaľ, nie je to typická osviežujúca dovolenka, strávená na príjemnej pláži. Chýba tam totiž hlavný element – voda. Turisti tak odchádzajú z nového rezortu sklamaní a pri popise svojich zážitkov sa sťažujú práve na fakt, že vodu na kúpanie hľadajú iba márne.

„Z časti pobrežia, kde sme sa pred troma rokmi kúpali, ostal len piesok a kamene. More bolo dvadsaťpäť až tridsať metrov ďaleko. Aj keď sme šli niekoľko desiatok metrov do mora, mali sme vodu maximálne po kolená. Pred troma rokmi bola až po krk,“ opísal jeden z návštevníkov svoju nedávnu dovolenku pri Kaspickom mori. Paradoxne, práve turkménsky režim je jediný, ktorý si do oči bijúci problém nechce priznať. Ten sa navyše okrem rekreácie týka aj relatívne nového neďalekého prístavu.

Hladina Kaspického mora konštantne klesá a na alarmujúci stav napríklad nedávno upozornil prezident Kazachstanu Kasym-Žomart Tokajev na jednej z klimatických konferencií. Dôvodov je viacero – hlavným problémom je klimatická kríza a s ňou spojené vysoké teploty, menší objem vody z prítokov, ale tiež výstavba priehrad na Volge, nadmerné využívanie jej vody na poľnohospodárske a priemyselné účely.

Ako však podotkol Tokajev, vyriešenie problému je vecou spoločného záujmu a participovať na ňom musia všetky dotknuté strany vrátane Ruska a Turkménska.