S najchladnejším miestom Zeme sa deje niečo strašné: Vedci spozorovali tento jav, zistili, že Antarktída sa mení prirýchlo

Vedci spozorovali z vesmíru časť našej planéty, ktorá sa až prirýchlo zelenie. Ak by ste si na prvú mysleli, že je to dobrá spáva, sklameme vás. Ide totiž o Antarktídu, pri ktorej je to znepokojivé. Už asi tušíte, že za tento jav môže otepľovanie.

Keď sa povie Antarktída, mnohí z nás si predstavia predovšetkým kopu ľadu, obrovské ľadovce či skaly, jednoducho krajinu zahalenú do bielej a modrej farby. No realita je iná. Portál CNN informoval o výsledkoch vedcov, ktorí zostali nepríjemne zaskočení, keď zistili tvrdú pravdu, upozornil web iMeteo.

Satelitné snímky ukázali drsnú pravdu

Odhalili, že časť Antarktídy priam alarmujúco rýchlo zelenie. Podarilo sa im to vďaka satelitným snímkam z vesmíru, ktoré tento jav nedokázali zamaskovať a opäť raz nám ukázali realitu, pred ktorou mnohí zakrývajú oči.

CNN sa odvoláva na štúdiu britských vedcov, ktorá bola pred niekoľkými dňami publikovaná v časopise Nature Geoscience. Podľa nej sa za posledných 40 rokov počet rastlín, predovšetkým machov, na tomto zamrznutom mieste zvýšil viac ako desaťnásobne, píše portál.

Horúčavy sužujú aj najchladnejšie miesto Zeme

Okrem fotografií ľadovcov z Antarktídy, teraz môžete naraziť na internete aj na také, kde sa to „zelenie jedna radosť“. Čo, samozrejme, nie je dobrou správou.

Antarktída síce je najchladnejším miestom na Zemi, no tiež bojuje s horúčavami, ktoré sú nad úrovňou normálu. Scenáre do budúcna navyše nevyzerajú priaznivo. Ak sa totiž bude naša planéta naďalej otepľovať, tento jav sa len urýchli, pripomína CNN skeptické predpovede vedcov.

Už v lete sme vás informovali o tom, že Antarktída sa rýchlo zohrieva. Teplotné anomálie nie sú na najchladnejšom kontinente sveta neobvyklé, avšak „dĺžka teplého obdobia je nezvyčajná“, uviedol polárny klimatológ Thomas Caton Harrison. Podľa predbežných údajov bola priemerná teplota pri zemskom povrchu v júli 2024 v celej Antarktíde o 3,1 stupňa Celzia vyššia, ako je bežné pre tento mesiac. Zima na tomto kontinente trvá od marca do októbra, ako približuje webový portál Antarctic Glaciers.

Podľa prepočtov údajov získaných nad pevninou a pevninským ľadom, je to druhý najteplejší júl na kontinente od začiatku meraní v roku 1979, hodnotami ho prekonal len júl v roku 1981. Na základe údajov Univerzity v Maine dosahovali priemerné teploty od -34,68 stupňa Celzia do -28,12 stupňa Celzia. V niektorých oblastiach, v Zemi kráľovnej Maud a vo východnej časti Weddellovho mora, dosiahla priemerná júlová teplota deväť až desať stupňov.