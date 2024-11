S 2. pilierom to bude zrejme nakoniec inak: Holečková upozorňuje, že ministerstvo práce ho chce znovu otvárať

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nevylúčilo zásahy do druhého dôchodkového piliera. Uviedla to nezaradená poslankyňa NR SR Martina Bajo Holečková. Zároveň vyjadrila svoje obavy nad možnými zásahmi do druhého dôchodkového piliera, ktoré naznačil rezort práce pod vedením ministra práce Erika Tomáša.

„Hoci minister práce Erik Tomáš opakovane sľúbil, že už nesiahne na druhý pilier, teraz sa ukazuje, že to nie je pravda,“ uviedla Holečková.

Podľa medializovaných informácií ministerstvo zvažuje zníženie príspevkov do druhého piliera zo súčasných 4 %, pričom tieto prostriedky by mohli byť použité na konsolidáciu v roku 2026. Poslankyňa Holečková upozorňuje na to, že takéto kroky by mohli pripraviť občanov o tisícky eur a destabilizovať dôchodkový systém.

„Vlády Roberta Fica už svojimi krokmi pripravili pracujúcich občanov o desiatky tisíc eur, destabilizovali a poškodili dôchodkový systém, a čo je najhoršie, najviac poškodili mladých ľudí. Namiesto priznania si chyby a ospravedlnenia sa tu máme opäť snahu vlády Roberta Fica likvidovať druhý pilier a snahu pripraviť ľudí o ich úspor,“ uviedla Holečková.

Sklamanie nad nedodržaním sľubov

Poslankyňa zároveň vyjadrila sklamanie nad nedodržaním predvolebných sľubov týkajúcich sa nezasahovania do druhého piliera a vyzvala ministra Tomáša, aby svoje sľuby dodržal a verejne deklaroval ochranu úspor občanov.

„Minister práce za stranu Hlas-SD Erik Tomáš vždy verne slúžil Robertovi Ficovi. Najprv ako jeho mediálny poradca a teraz aj ako minister práce. Ak bude Erik Tomáš spoločne s Robertom Ficom pokračovať v zasahovaní do druhého piliera a v snahe pripraviť ľudí o ich úspory, bude to len dôkaz toho, že Erik Tomáš je nesvojprávny minister,“ uzavrela Martina Bajo Holečková.

Na vyjadrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR SITA čaká, budeme ho čo najskôr aktualizovať.