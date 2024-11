Rusko tvrdo reaguje na víťazstvo Donalda Trumpa, Putin mu odmieta gratulovať. Pre Ukrajinu je vraj výsledok zlou správou

Ruský prezident Vladimir Putin neplánuje pogratulovať Donaldovi Trumpovi k víťazstvu v amerických prezidentských voľbách, uviedol jeho hovorca Dmitrij Peskov. Pripomenul, že Rusko považuje USA za nepriateľskú krajinu. Zároveň odmietol obvinenia, že Moskva do volieb zasahovala. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a TASS.

„Prezident Putin je pripravený na konštruktívny dialóg s USA,“ uviedol hovorca Kremľa s tým, vzťahy medzi USA a Ruska sú na rekordne zlej úrovni a prakticky sa už nemôžu zhoršiť. Vyjadril tiež presvedčenie, že budúcnosť vzťahov závisí od amerického vedenia.

Až v januári sa podľa Peskova ukáže, či Washington dokáže zmeniť svoj kurz v zahraničnej politike. Koncom januára sa uskutoční inaugurácia nového prezidenta USA. Moskva bude posudzovať prípadné pôsobenie Trumpa v tejto funkcii podľa „konkrétnych krokov a slov“ jeho administratívy, dodal Putinov hovorca.

Trump vraj nerád míňa

Ako píše Reuters, Peskov ďalej poprel, že by Rusko stálo za falošnými bombovými hrozbami počas hlasovania v amerických voľbách. Odmietol aj tvrdenia o údajnom ruskom sprisahaní s cieľom umiestniť zápalné zariadenia do lietadiel smerujúcich do Spojených štátov.

Takéto bombové hrozby, z ktorých mnohé zrejme pochádzali z ruských e-mailových domén, boli podľa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) zamerané na volebné miestnosti v piatich kľúčových štátoch – Georgii, Michigane, Arizone, Wisconsine i Pensylvánii.

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev zas vyjadril presvedčenie, že víťazstvo Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách bude pre Ukrajinu napadnutú Ruskom pravdepodobne zlou správou. Podľa neho je však nejasné, do akej miery bude môcť Trump znížiť americké financovanie Kyjeva. Uviedol to v príspevku na sociálnej sieti Instagram, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters a z nej čerpala TASR.

Medvedev, v súčasnosti podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie, tvrdí, že Trump má pre Moskvu „jednu užitočnú vlastnosť – ako biznismen telom i dušou až smrteľne nerád míňa peniaze na rôznych zavesených hlúpych spojencov, na zlé charitatívne projekty a na nenásytné medzinárodné organizácie“.

Ukrajinci podľa slov Medvedeva patria do kategórie ľudí, na ktorých Trump pravdepodobne nebude chcieť míňať veľa peňazí. „Otázkou je, koľko bude Trump nútený dať na vojnu. On je tvrdohlavý, ale (americký) systém je silnejší,“ uviedol ruský politik na margo ruskej invázie na Ukrajinu.