Rusko prepisuje učebnice dejepisu či geografie: Žiadna Ukrajina neexistuje, Kolumbus bol podľa nich Rus

Rusko aktuálne vedie vojnu proti Ukrajine aj demokracii nielen na zemi či vo vzduchu. Dôležitou súčasťou konfliktu sa stala aj mediálna cenzúra a propaganda, do ktorej najnovšie zahrnuli aj školský materiál na výučbu geografie, dejepisu či literatúry.

Žiadna Ukrajina neexistuje. Rusi a Ukrajinci sú jeden národ a tak to skrátka je. Tieto aj ďalšie nepravdivé informácie najnovšie kolujú v ruských školských učebniciach. O prudkom náraste zmien historických či geografických faktov v študentských textoch napísal portál Mediazona, ktorý cituje CNN Prima News.

Rusko malo podľa všetkého začať s postupnou cenzúrou a zmenou v učebniciach ešte v roku 2014, kedy začala anexia Krymu. Ako však dopĺňa CNN Prima, vtedajšie snahy štátnych regulátorov sa nedajú porovnať s tým, čo Rusko predvádza v tomto smere dnes.

Má ísť o priamy rozkaz z Kremľa, ktorý redaktorom a vydavateľom núti písať informácie tak, aby doslova eliminovali a vymazali Ukrajinu z ruských i svetových dejín. Navyše, zmeny sa nemajú týkať „len“ školských učebníc, ale tiež všetkej literatúry, ktorá v ruských vydavateľstvách vychádza.

Ruská propaganda, mediálna cenzúra či ťahy proti opozičným názorom sú pod vládou Vladimira Putina častejším javom, no teraz budú mať poverení regulátori závažný problém.

Úloha znie, aby v náučných a odborných textoch vymenili slová Kyjevská Rus len za Rus, alebo aby sa snažili čo najmenej spomínať čokoľvek spojené s Ukrajinou. Problém bude však to, že zmenou historickej línie či geografických údajov budú často narážať na nesúvislosti a nejasnosti.

Absurdnosť najvyššieho stupňa však táto propagandistická cenzúra presiahla v momente, kedy sa objavili správy o postupnom vytváraní vlastnej svetovej histórie Ruska. Ak sa vám to zdá nemožné, je na čase uviesť zlú správu – Rusi s tým už začali.

If you struggle to comprehend the ideological roots of #RussiaUkraineWar you should visit Yaroslavl multimedia museum of new history in #Russia. And its creators should visit a psychiatric facility pic.twitter.com/Wohd1chDqD

— Oksana Ostapchuk (@O_Ostapchuk) April 10, 2022