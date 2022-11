Rusko je štát podporujúci terorizmus, vyhlásil Európsky parlament. Vyzval tiež štáty EÚ, aby to vyhlásili takisto

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu schválili uznesenie, v ktorej označili Rusko v súvislosti s agresiou voči Ukrajine za štát podporujúci terorizmus. Zároveň vyzvali 27-člennú EÚ, aby nasledovala príklad europarlamentu. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.

Uznesenie podporilo 494 poslancov, 58 bolo proti a 44 sa zdržalo hlasovania.

Teroristické a vojnové zločiny

V uznesení sa uvádza, že „úmyselné útoky a zverstvá páchané ruskými silami a ich zástupcami na civilnom obyvateľstve na Ukrajine, ničenie civilnej infraštruktúry a iné vážne porušenia medzinárodného a humanitárneho práva predstavujú teroristické činy a vojnové zločiny“. Poslanci na základe týchto skutočností označili Rusko ako štát podporujúci terorizmus a za štát, ktorý používa prostriedky terorizmu.

Politická skupina Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) uviedla, že táto iniciatíva prišla na jej podnet. Nakoniec sa v pléne EP hlasovalo o spoločnom návrhu ECR, liberálnej skupiny Obnovme Európu (RE) a frakcie európskych ľudovcov (EPP).

Poslanci z ECR pri tejto príležitosti predložili dlhý zoznam „teroristických činov“ spáchaných Ruskom na území Ukrajiny.

Poľská europoslankyňa a koordinátorka zahraničnej politiky ECR Anna Fotyga uviedla, že minulosť a súčasnosť ukázali, že Rusko je teroristický štát. „V tomto uznesení to hovoríme jasne. Malo by to mať aj následky. Teroristický štát Rusko by mal byť porazený. Nemôžeme s teroristami vyjednávať ani s nimi obchodovať. Rusko by malo byť medzinárodne izolované, vrátane vylúčenia z Bezpečnostnej rady OSN,“ povedala.

Členské štáty majú zaradiť Rusko na zoznam podporovateľov terorizmu

Keďže EÚ v súčasnosti nemôže oficiálne označiť štáty za podporovateľov terorizmu, EP vyzval Úniu a jej členské štáty, aby zaviedli vhodný právny rámec a zvážili pridanie Ruska na takýto zoznam.

Europoslanci okrem toho vyzvali členské štáty, aby zahrnuli ruskú polovojenskú organizáciu známu ako Vagnerova skupina, 141. špeciálny motorizovaný pluk známy aj ako „kadyrovci“ a ďalšie ozbrojené skupiny, milície a osoby financované Ruskom na únijný zoznam teroristov.

Zákonodarci ďalej vyzvali EÚ, aby neprestávala medzinárodne izolovať Rusko, a to aj pokiaľ ide o jeho členstvo v medzinárodných organizáciách a orgánoch. Žiadajú obmedzenie diplomatických stykov s Ruskom, ako aj uzavretie a zákaz pôsobenia ruských štátnych inštitúcií v EÚ, ktoré šíria propagandu po celom svete.

Na pozadí eskalujúceho násilia Ruska voči ukrajinským civilistom uznesenie EP vyzýva členské štáty EÚ, aby urýchlene dokončili deviaty balík sankcií proti Moskve.