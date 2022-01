Ruská invázia na Ukrajinu by mala následky pre celý svet, povedal Biden. Zvážil by aj osobné sankcie voči Putinovi

Americký prezident Joe Biden v utorok pred novinármi vo Washingtone povedal, že by zvážil zavedenie ekonomických sankcií zameraných osobne na šéfa Kremľa Vladimira Putina, ak by ruský prezident nariadil útok na Ukrajinu. Zároveň uistil, že nemá v úmysle vyslať amerických vojakov alebo sily NATO na Ukrajinu. Informovala o tom agentúra AFP.

Enormné následky pre celý svet

Prípadná ruská invázia na Ukrajinu by mala podľa slov šéfa Bieleho domu “enormné následky pre celý svet”. Na otázku, či by v prípade vpádu Ruska na Ukrajinu pripadali do úvahy i sankcie namierené konkrétne na Putina, odpovedal: “Áno, zvažoval by som to.”

Spojené štáty v pondelok oznámili, že uvádzajú 8500 vojakov do stavu “zvýšenej pohotovosti” v dôsledku vývoja súvisiaceho s Ukrajinou. Tento krok Bidenovi odporučil minister obrany Lloyd Austin, aby tak boli vojaci pripravení na potenciálne nasadenie v Európe. Rozhodol sa tak v dôsledku náznakov, že Moskva nepristúpi k deeskalácii napätia s Ukrajinou, uviedol hovorca ministerstva obrany USA John Kirby. Podľa Bidena nejde zo strany USA o “provokáciu”, ale o uistenie spojencov o americkej podpore.

Napätie medzi Ruskom a krajinami západného bloku v posledných týždňoch vzrástlo v súvislosti s presunmi ruských jednotiek k hraniciam Ukrajiny. Moskva však akékoľvek tvrdenia o plánovaní invázie na Ukrajinu odmieta.