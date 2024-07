Rusi začali testovať ich nový bojový ľadoborec. Jeho cieľom je zmocniť sa aj nerastných surovín Arktídy

Klimatická zmena spôsobuje roztápanie ľadovcov po celej zemi, a to sa výrazne prejavuje aj na póloch. Kým negatívne účinky tohto javu pociťujeme už aj teraz (a v budúcnosti by to malo byť len horšie), tento jav prináša z jedného uhla pohľadu aj pozitívnu vec. Roztápaním ľadu sa totižto odhaľujú rôzne ložiská nerastných surovín, ktoré boli ukryté a zamrznuté pod „večným ľadom“. Keďže ten ale mizne, odhalený „poklad“ láka najrozsiahlejšiu krajinu sveta.

Článok pokračuje pod videom ↓

Aby sa ale k surovinám Rusko dostalo, potrebuje na to výkonné ľadoborce a ako píše portál vtm.zive.cz, významnú rolu v tomto hrajú „bojové ľadoborce“. Ide o lode triedy Projekt 23550, čo sú viacúčelové arktické oceánske hliadkovacie lode ruského námorníctva.

Námorníctvo si objednalo štyri kusy týchto ľadoborcov, a to už v roku 2016. Ich výstavba sa preťahuje, keďže už mali byť v službe, no nie je tomu tak. Napriek tomu jeden kus, pomenovaný Ivan Papanin, je momentálne v testovacej fáze a overuje sa jeho pohon a ďalšie zložité systémy.

#NavalNews #Shipbuilding

Project 23550 Arktika-class icebreaking patrol ship "Ivan Papanin" (400) towed from the Admiralty Shipyards to Kronstadt for demagnetization on October 21, 2023. pic.twitter.com/AFVJMJxlM8 — Saturnax 🇸🇰🇪🇺🇺🇦 (@Saturnax1) October 25, 2023

Bojový ľadoborec

Český tech portál okrem toho, že by mal Ivan Papanin dokázať zdolať ľad o hrúbke aj 1,5 metra uvádza, že jeho dieselelektrický pohon mu zabezpečí rýchlosť až 18 uzlov, čo je niečo vyše 33 km/h.

Keďže ide o bojový ľadoborec, vybavený by mal byť námorným 76 mm kanónom, pričom by mohol byť v budúcnosti nahradený za 100 mm kanón s dostrelom až 20 km.

Okrem neho by mal disponovať aj odpaľovacím zariadením pre variant striel s plochou dráhou letu 3K14 Kalibr, prispôsobeným na bojové lode. Inou možnosťou sú podzvukové strely Ch-35. Ľadoborec má na palube aj bojové člny a pristávaciu plochu na vrtuľníky Ka-27.

Samozrejme, bojový ľadoborec nie je nevyhnutne použiteľný len na bojové operácie a môže slúžiť napríklad ako prieskumné plavidlo, alebo vytvárať cestu pre iné lode zamrznutým ľadom, ktoré by následne mohli zahajovať ťažbu nerastných surovín v Arktíde.